El fiscal demana 7 anys de presó per a un monitor dels Maristes acusat de difusió de pornografia infantil

El monitor dels Maristes que va ser detingut el setembre passat acusat d'haver abusat sexualment de quatre alumnes s'enfronta ara a una altra causa per difusió de pornografia infantil, segons ha avançat 'El Periódico'. El fiscal demana set anys de presó per a l'home, que se sumen als 16 anys i vuit mesos a què el podrien condemnar per abusos sexuals.

De fet, va ser quan els Mossos d'Esquadra van detenir l'home per aquests fets, quan van trobar 4.000 fotografies i 200 vídeos pornogràfics amb nens i adolescents de menys de 16 anys al seu domicili. En els 12 suports informàtics que van trobar els Mossos també hi havia 600 converses amb un total de 22.000 missatges amb altres pedòfils o amb menors, amb qui parlava fent-se passar per una noia.