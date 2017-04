La fiscalia acusa de coaccions el gerent d'Eviction, una empresa dedicada a la "desocupació d'immobles"

"Planifiquem totes les acciones per a garantir l'èxit de la desocupació de cases i edificis". Amb aquestes paraules es defineix al seu web Eviction, l'empresa de la que Victor López Cañamón, acusat per la fiscalia d'haver coaccionat una família perquè abandonés el seu habitatge, n'és l'administrador únic i el gerent.

El Ministeri Fiscal ha estimat avui, després de la celebració del judici a la sala 227 del Jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que l'objectiu de la visita que va fer Cañamon el passat 27 de febrer al domicili de Damina Díaz era "forçar a una persona a fer una cosa que no desitjava" en relació a la demanda perquè ella i el seu fill abandonessin el pis. En aquest sentit, ha demanat que l'acusat aboni de 12 euros diaris durant un període de 3 mesos.

Segons Nicolás, el fill de Damina i l'únic que aquell 27 de febrer era a casa, quatre homes "alts", "musculats" i "rapats" van picar a la porta del seu domicili i li van dir que aquell pis havia estat venut per Bankia a un particular i que l'havia d'abandonar immediatament.

L'habitatge, situat al carrer Indíbil, al barri de La Font de la Guatlla, al costat de plaça Espanya, havia estat objecte d'una execució hipotecària però l'Audiència de Barcelona va fallar el 2015 contra aquesta decisió reconeixent el dret de Damina i Nicolàs de romandre al seu domicili.

"Em van dir que no se n'anirien d'allà fins que parlessin amb la meva mare o la seva advocada", ha explicat Nicolàs. Damina, va parlar aleshores amb aquells visitants "intimidatoris" per telèfon però es va negar a donar les dades del seu advocat, tal i com li reclamaven. Una setmana després, uns homes van tornar a visitar-los però ells van optar per mirar-los per l'espiell i no obrir-los la porta.

Marta Afuera, membre de la Pah, assegura que es tracta d'una empresa que té la mateixa finalitat i opera d'una manera molt semblant a Desopkupa, el polèmic grup de boxejadors que es dediquen a desnonar "a la força" els inquilins que no paguen. Així, malgrat que Cañamo va assegurar durant el judici que Eviction es dedica a gestionar les reformes de pisos adquirits per immobiliàries, a la web de la firma, donada d'alta el passat mes de gener, es defineixen com una empresa de serveis per a la "recuperació d'immobles".

José Ángel Gallegos, advocat de Damina, s'ha adherit a la demanda de la fiscalia per un delicte de coaccions després que el magistrat no li permetés tramitar el cas per procediment agreujat amb l'objectiu que es jutgés Cañamón per per pertinença a organització criminal, un delicte més greu i que implica majors sancions.

Un grup de més d'una trentena d'activistes de la Pah, 500x20 i l' associació d'equatorians afectats per la hipoteca han acompanyat Damina i el seu fill durant la seva compareixença judicial.