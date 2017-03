La fiscalia demana presó per a un mosso per un cop de porra a Can Vies

Va ser una de les imatges més difoses durant les protestes pel desallotjament del centre ocupat de Can Vies al barri de Sants de Barcelona. El 27 de maig del 2014 un jove en bicicleta que està en una zona sense aldarulls rep un cop de porra a l’altura de l’orella per part d’un agent dels Mossos d’Esquadra. La fiscalia i l’acusació particular no en tenen cap dubte: el cop no només està fora del reglament policial -que especifica que els agents han d’utilitzar la defensa de cintura cap avall-, sinó que es va produir sense que hi hagués “cap provocació” de la víctima i mentre a la zona “l’ambient era pacífic”, segons s’explica en els dos escrits d’acusació a què ha tingut accés l’ARA.

La fiscalia demana tres anys de presó i quatre d’inhabilitació per a l’agent per un delicte de lesions. L’acusació, que exerceix el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, hi afegeix un delicte contra la integritat moral i en demana sis de presó i fins a set d’inhabilitació. Al policia el jutjaran a finals de juny.

Doble agressió

L’escena es va produir en dues seqüències. Primer una agent companya de l’acusat va aturar el jove i va picar-li amb la porra a les cames. Després el mosso processat s’hi va acostar per ajudar-la i va clavar-li el cop a l’orella amb la defensa. La fiscalia no discuteix la primera actuació. Diu que l’agent tenia “ordres del seu superior” de dispersar les persones que hi hagués a la zona i destaca que la víctima “s’hi va negar”. En canvi, l’advocada del noi explica que va rebre els primers cops a les cames “sense motiu”, perquè el jove i la policia no van “intercanviar ni una paraula”.

En el que totes dues parts coincideixen és en l’actuació del mosso acusat. Asseguren que el policia tenia “la intenció de lesionar” el noi i que el cop de porra al cap es produeix sense que hi hagi cap “provocació” per part de la víctima, diu la fiscalia, ni cap “motiu”, afegeix l’acusació, que també reclama una indemnització de 10.000 euros per al jove. Quan el policia va declarar per primer cop davant el jutge va admetre que havia colpejat al cap el noi, però va dir que la seva intenció era fer-ho a les cames i que va ensopegar amb la companya i per això se li va desviar la trajectòria del cop. Avui Irídia presenta el balanç de les actuacions del Servei d’Atenció i Denúncia davant Situacions de Violència Institucional, que l’any passat va tramitar directament 14 casos.