Detingut un agent d'assegurances de Castellbisbal per estafar més de 100.000 euros

Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell han detingut un home de 43 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Castellbisbal, com a presumpte autor dels delictes d'estafa continuada i d'apropiació indeguda per segon cop en tres mesos.

L'arrestat, que ha representat de manera legal i il·legalment a diverses asseguradores, oferia un descompte en l'import de l'assegurança als clients si la pagaven en metàl·lic i els lliurava un rebut de la suposada pòlissa contractada.

En el cas de les actuacions que van motivar la primera detenció, l'home s'apropiava dels diners en metàl·lic i després de donar d'alta provisionalment les assegurances, les anul·lava, deixant les víctimes desemparades davant les possibles eventualitats o sinistres que es poguessin produir a les seves llars o vehicles.

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia d'estafa presentada davant la Policia Local de Sant Andreu de la Barca a principis del mes de novembre de l'any passat. Paral·lelament, la primera companyia d'assegurances afectada també va denunciar els fets en un Jutjat d'Instrucció de Martorell després de comprovar que molts clients que els contactaven per comunicar una incidència no estaven coberts per cap pòlissa.

L'home, que va sortir amb llibertat amb càrrecs després de ser detingut el desembre pels fets, ha tornat a ser arrestat ara pel frau realitzat en dues altres companyies.

La primera i principal asseguradora perjudicada, de qui era agent oficial reconeix un total de més de 100.000 euros estafats.

Els investigadors han comprovat com el detingut utilitzava els comptes bancaris de fins a 12 familiars seus sense el seu consentiment, alguns d'ells ja morts, per a obrir i tancar les pòlisses fictícies que els clients havien pagat en metàl·lic. Un modus operandi que, inicialment, va derivar en les detencions del seu pare, la seva germana i la seva dona.