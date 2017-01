La cosina d'un dels agents rurals: “Avui no hauríem de ser aquí. No és just, aquest món tu el vivies, l’estimaves”

La cosina de Xavier Ribes ha estat una de les encarregades de llegir un text en record del seu “cosinet”, com ella l’ha anomenat. Dalt de l’altar ha dit, com si es dirigís a ell: “No era el teu moment”, i ha afegit que sempre el recordaria quan sortís el sol a l’horitzó perquè precisament aquesta és la foto del grup de WhatsApp que tenen a la família Ribes. Aquest ha estat un dels moments més emotius del funeral per als dos agents rurals assassinats a trets a Aspa dissabte i que ha deixat petita l'església de Sant Llorenç de Lleida.

Més de 700 persones s’han congregat entre dins i fora del temple per acompanyar la família dels dos finats. Agents rurals d’arreu, fins i tot de Castella i Lleó, han volgut dir el seu darrer adeu als dos companys morts en acte de servei. Qui també ha volgut ser-hi present ha estat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha estat acompanyat del conseller d’Interior, Jordi Jané, i la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret. També hi han assistit totes les autoritats de la ciutat, encapçalades pel paer en cap, Àngel Ros, i el delegat del govern a Lleida, Ramon Farré.

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls, ha estat l’encarregat d’oficiar la missa funeral acompanyat de quatre capellans més. El bisbe s’ha referit a la “ mort sobtada i dolorosa en acte de servei que se’ls ha endut” i ha volgut acompanyar el dolor dels familiars dient que es tracta d’una “mort insuportable”. Enfront de l’altar els dos fèretres, presidits per una senyera i una gorra del cos d’Agents Rurals. La vídua de Xavier Ribes ha aprofitat el seu discurs de comiat per fer una petició: “ Volem mitjans perquè no es destrossi cap altra família com la nostra”. Unes paraules que en finalitzar han arrencat un aplaudiment de tots els congregats a la missa.

La cerimònia, que ha durat uns vint minuts, s'ha desenvolupat en la més estricta intimitat en una església que s'ha quedat petita -desenes de persones s'han quedat al carrer-. En finalitzar, companys dels difunts han tret els dos fèretres a les espatlles i els han dipositat a l'entrada de l'església, on els fills de les dues víctimes han alliberat dos exemplars de falcó peregrí davant l’atenta mirada dels centenars de persones que envoltaven la plaça Josep Solans de la capital del Segrià.

Mostres de condol durant tota la jornada

La ciutat de Lleida ha expressat aquest migdia la solidaritat amb les famílies dels dos agents rurals morts aquest dissabte i ha compartit el seu dolor fent cinc minuts de silenci a la plaça de la Paeria, un acte que ha estat presidit per l’alcalde, Àngel Ros, i al qual ha assistit la resta de la corporació, a més d’altres càrrecs institucionals i representants dels cossos de seguretat.

Tots han condemnat la mort dels dos agents i han expressat la solidaritat amb el cos d' Agents Rurals, un cos ple de “professionals valorats, responsables i estimats, com ho eren les dues víctimes de dissabte”, ha afegit Ros. Un d'aquests, David Iglesias Díaz, de 39 anys, era veí d’Alcoletge, estava casat i tenia una filla de 7 anys. L'altre, Francesc Xavier Ribes Villas, de 43 anys i pare d'un nen de 10 anys, era veí de Soses i vivia a Lleida.

Dos trets a un dels agents



L’advocada del doble homicida, Montserrat Torres, ha explicat a l’ARA que el detingut, Ismael Rodríguez, va disparar dos trets a un agent i un tercer a l’altre, segons recull l’informe preliminar de l’autòpsia. Això reforçaria la tesi de la defensa que apunta que l’home va disparar de manera “ automàtica”, sense pensar. Aquest dimarts compareixerà davant del jutge.

La lletrada assegura que el detingut està molt penedit del que ha fet i no recorda res. Diu que no va pensar. Que no s'explica com va disparar l'escopeta, ni que apuntés a ningú, ni a quina distància. El caçador, que va declarar davant dels Mossos d'Esquadra, també va explicar que no pren cap fàrmac i que no està sota tractament per a cap tipus de malaltia.