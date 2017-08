"Hem sentit crits i un cop però en aquell moment no hem pensat que es pogués tractar d'un atemptat"

El centre de Barcelona, una zona molt concorreguda per als turistes, estava plena de vianants quan a les 5 de la tarda una furgoneta blanca ha envaït el passeig central de la Rambla de Barcelona i ha causat almenys un mort i desenes de ferits de diversa consideració.

Testimonis de l'atropellament massiu descriuen corredisses i escenes de pànic. Antonio Vito, treballador del restaurant Sukaldari, a la Rambla, està confinat a dins del local amb els treballadors i gent del carrer. Estava conversant amb dos clients a dins el restaurant quan ha vist una furgoneta blanca de dimensions considerables (calcula que pesava uns 3.000 kg) passant a tota velocitat, "entre 80 i 100 quilòmetres per hora", pel passeig central de la Rambla.

Just després de l'incident s'ha produït una estampida de gent que fugia que fins i tot "aixecava polseguera". El testimoni descriu la situació com a "esgarrifosa". També ha sentit que la policia deia que el que ha comès l'atemptat anava armat i que, segons ha pogut sentir l'Antonio, ha fugit en direcció a la Boqueria.

540x306 La Guàrdia Urbana demana als veïns que no surtin de casa / FRANCESC MELCION La Guàrdia Urbana demana als veïns que no surtin de casa / FRANCESC MELCION

Segons l’Alba, una noia que dinava en un restaurant a prop de la Boqueria, al carrer dels Àngels, la policia estaria buscant sospitosos. “Han abaixat la persiana perquè no pugi ningú”, explica, “estan buscant gent”. Al carrer, la gent corre. “Han vingut dues noies alemanyes, no paraven de plorar”, comenta. Altres locals de la zona també han hagut de tancar. La Mariona, que treballa a la llibreria Altaïr, a Gran Via amb Rambla Catalunya, explica que dos agents de la Guàrdia Urbana els han avisat que havien d'abaixar les persianes i no sortir a l'exterior.

El Miquel Surinyà estava passejant pel mig de la plaça Catalunya quant ha vist tot de gent corrent i s'ha dirigit cap a El Corte Inglés. La gent estava "molt espantada". Tot just fa uns minuts acaben de desallotjar El Corte Inglés, que ha obert les portes només per la banda de Ronda Sant Pere.

Adal Márquez, cap de la cocteleria Boadas, a la Rambla, es troba també confinat a dins el seu establiment, on ara mateix hi ha unes 20 o 25 persones, dues de les quals tenen sang a les mans causada possiblement per ferides.

Des de dins el local han sentit el xoc de la furgoneta contra un quiosc proper i també han sentit trets. Ara mateix la policia tampoc els deixa sortir.

Stanna Matias-Capet és un altre dels testimonis de l'atropellament: "Anàvem caminant per les Rambles i hem vist com tothom cridava, hem vist la furgoneta blanca pel mig de les Rambles i un home amb un kalàixnikov. L'home que conduïa portava ulleres fosques i anava amb barba curta. Davant meu ha atropellat un home. Quan intentàvem entrar en els restaurants no ens deixaven perquè havien abaixat les persianes i tenien por", explica.

Marc Larrosa, responsable de botiga Jamon Experience, a la Rambla, explica que ha sentit "crits i un cop". "P erò en aquell moment no hem pensat que es pogués tractar d'un atemptat. Ha començat a arribar gent a la botiga, els hem deixat entrar i hem abaixat la persiana. Dins del local hem acollit una cinquantena de turistes: italians, francesos, llatinoamericans... molts s'han separat dels seus familiars al fugir de la furgoneta i els estem ajudant a localitzar-los per telèfon o per e-mail. Estem esperant indicacions de Mossos per saber què hem de fer", explica a l'ARA.

200 persones confinades a l'Springfield de Barcelona

La Sílvia és l'única encarregada ara mateix a l'Springfield de la Rambla de Barcelona. A la botiga hi ha unes 200 persones, totes confinades a la planta superior des que s'ha produït l'atemptat. Algunes s'han posat a plorar i d'altres han patit atacs d'ansietat. Una gran part són nens, "que no entenen la situació" i els seus pares es posen "cada cop més nerviosos". Els mossos els han advertit que es mantinguin allunyats de les finestres i que es bloquegin les sortides d'emergència per evitar que entri ningú.

L'únic moment en què l'encarregada ha pogut veure què hi havia a l'exterior ha sigut quan ha baixat al magatzem per anar a buscar una bossa per a una senyora que s'estava marejant. L'únic que ha vist ha sigut un policia amb una metralleta davant un local i dos policies més al seu costat. "La sensació era d'horror total", ha dit.

La veu a través del telèfon sembla serena, però la Sílvia diu que té "molta por". "Des de l'empresa ja et preparen per situacions com aquestes, però al final diuen que mai passarà", ha dit. "El que més angoixa genera és el que fet que ningú ha dit res de nou", afirma. Des que la policia els ha dit que es quedin a la part superior del local no han rebut cap més notícia.

"No sabíem si ens havíem de quedar tancats o fugir de la zona"

L'Isabel estava a l'edifici Generali de plaça Catalunya quan han començat a sentir crits a fora el carrer. Ella treballa a l'última planta de l'edifici, i amb els seus companys de feina han anat a la terrassa per veure què passava. Han vist tot de gent corrent per la plaça per amagar-se a dins els edificis de la zona. Fa vora mitja hora que la policia ha desallotjat tot l'edifici, obligant a les persones a anar direcció Gran Via i sortir del cordó policial.

En el moment que s'ha produït l'atemptat i tothom ha entrat a l'edifici, la gent no sabia què havia de fer. "No sabíem si ens havíem de quedar tancats o fugir de la zona", afirma Arenas. El primer contacte que han tingut amb la policia ha sigut precisament el moment en què se'ls ha dit que desallotgessin l'edifici.