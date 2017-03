El govern alemany indemnitzarà als condemnats per homosexualitat

El Consell de Ministres alemany ha aprovat un projecte de llei per indemnitzar i anular les condemnes imposades des de la fi de la II Guerra Mundial a milers de persones per actes homosexuals, en base a un article del Codi Penal heretat de l'època del règim nazi, endurit durant l'època nazi i en vigència fins el 1994.

"Era hora de rehabilitar els homes que, només per la seva condició homosexual, van ser jutjats. Només per amor a altres homes, per la seva identitat sexual, van ser perseguits a Alemanya, castigats i proscrits", ha manifestat Heiko Maas, ministre de Justícia del govern alemany.

Segons càlculs del seu departament, entre 1949 i 1994, va haver entorn 64.000 processos penals en en base a l'article 175 del Codi Penal, la gran majoria abans de 1969, quan la legislació es va suavitzar a Alemanya Occidental.

Un any abans, la República Democràtica Alemanya (RDA) havia abolit l'article, que, tot i així, va estar vigent a la República Federal fins el 1994.

Justícia estima que hi ha entorn de 5.000 persones afectades que segueixen vives i el projecte inclou un pressupost de 30 milions d'euros per compensar-les; es pagarà 3.000 euros a cada condemnat i 1.500 més por cada any de privació de llibertat sofert.