L'Estat garanteix els diners per als Jocs Mediterranis de Tarragona, ajornats al 2018

El govern espanyol es compromet amb Tarragona 2018. El nou president del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha assegurat aquesta tarda que abans del mes d’abril signarà el protocol amb l'Ajuntament de Tarragona on es concretarà quins recursos aportarà l'Estat per garantir que, finalment, els Jocs Mediterranis prosperin després de quedar ajornats un any per falta d'aquest compromís econòmic.

L’anunci de Lete aquesta tarda a Tarragona arriba després que el passat mes de novembre l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, anunciés que els Jocs Mediterranis 2017 no podrien celebrar-se. El motiu era precisament que el govern espanyol no havia assegurat els 13 milions d'euros que calien perquè poguessin culminar les obres i complir el calendari previst.

El president del Consejo Superior de Deportes tampoc ha xifrat els recursos que posarà el govern espanyol, però ha dit que l'Estat "estarà a l'alçada" i que els Jocs, aquest cop sí, "se celebraran. Ballesteros ha reconegut que veu "la llum al final del túnel", i ha descartat renunciar als Jocs, una opció que estava sobre la taula si l’Estat no s’hi comprometia.

La signatura del protocol amb l’Estat tindrà lloc abans de la visita del Comitè Internacional dels Jocs a Tarragona, prevista per a l'abril. Durant la reunió d'avui s'ha acordat també la incorporació del govern espanyol al Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis i la pròrroga d'un any de bonificacions fiscals a les empreses que col·laborin amb l’esdeveniment com a patrocinadors.