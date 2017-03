El govern espanyol nega que els 6.000 euros per a l'escolarització en castellà siguin "ajudes"

" No existeix cap ajuda de 6.000 euros". El govern espanyol nega per activa i per passiva que els 6.000 euros que s'ingressen a 36 famílies de Catalunya perquè els seus fills vagin a centres privats per a l'escolarització en castellà siguin qualsevol tipus de subvenció sinó que es tracta d'un "dret dels pares" a que no estar subjectes a la immersió lingüística. Així s'ha expressat el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, durant la sessió de control al Congrés preguntat pel diputat d'ERC Joan Olòriz sobre si han notificat a la conselleria d'Ensenyament la renovació de l'ajuda de 6.000 euros.

Méndez de Vigo s'ha negat en tot moment a parlar d'ajudes. Ara bé, sí que ha confirmat la renovació, que el govern espanyol va notificar a la conselleria el desembre passat sense respondre a les al·legacions que ha fet la Generalitat. Primer, denunciant que moltes de les famílies que s'hi han acollit ja escolaritzaven els seus fills en centres privat. I segon, perquè se'ls ha ofert portar els fills en centres públics propers on es fan assignatures en d'altres llengües i ho han negat.

Olòriz ha recordat que només s'han acollit al programa un 0,007% de l'1,7 milions d'alumnes catalans. " S'han inventat un problema que no existeix. Han fet un disbarat nacionalista", ha afegit, preguntant a l'executiu espanyol on són els 6.000 euros al Portal de Transparència estatal, ja que no figuren enlloc.

El ministre d'Educació ha replicat que el "deure" del govern espanyol és "evitat tot tipus de discriminacions" i que per això apliquen la llei. La mesura està inclosa en la disposició addicional 38 de la LOMCE, que justament Méndez de Vigo es va comprometre a derogar quan va assumir el càrrec però que el PP manté, amb l'ombra de l'amenaça de carregar-se la immersió lingüística. " Parlem d'aquests temes per garantir el dret dels pares a l'escolarització en castellà. I quan no el trobem anem als tribunals, que donaran la raó a la Generalitat i al govern espanyol. I no passa res", ha afegit, aplicant de nou l'amenaça de judicialitzar, en aquest cas, la immersió.

Entre línies, Méndez de Vigo ha donat a entendre que no es tracta d'una ajuda directa a les famílies sinó que ho compten com una multa a la Generalitat, a qui l'Estat té previst retirar tots aquests diners de les partides anuals.