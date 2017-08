Els vigilants del Prat portaran als tribunals l'arbitratge forçós que prepara Foment perquè creuen que és "il·legal"

Els treballadors d'Eulen a l'aeroport del Prat estan disposats a continuar la vaga indefinida fins al laude obligatori que ha anunciat el govern espanyol per tal de posar fi al conflicte. El portaveu del comitè d'empresa, Juan Carlos Giménez, ha assegurat que portaran als tribunals l'arbitratge obligatori que prepara Foment, perquè consideren que és "il·legal" i "vulnera el dret a vaga". " Segur que guanyarem davant la justícia, encara que això serà dins de molt temps i ja ningú s'enrecordarà del conflicte", ha vaticinat Giménez.

Giménez ha criticat que s'utilitzi la Guàrdia Civil per reduir les cues als controls de passatgers. "Avui l'aeroport és ple de guàrdies civils, no hi ha cues i s'oblida el fons del conflicte, les condicions laborals d'uns treballadors que cobren una mitjana de 900 euros i que no poden ni anar a fer pipí o que es desmaien perquè no tenen temps per menjar", ha dit.



Segons el portaveu del comitè de vaga, alguns treballadors d'Eulen van patir ahir "pressions" per part d'agents de la Guàrdia Civil destinats com a reforç a l'aeroport, durant una jornada d'aturades parcials, unes pressions que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha negat.

En tot cas, el procediment del laude obligatori ja ha començat. El govern espanyol ja ha començat els tràmits per designar un àrbitre independent que resolgui el conflicte amb un laude obligatori que tant els treballadors com l'empresa hauran de complir. El ministeri de Foment ja ha fet la petició formal a l'Advocacia de l'Estat, però el consell de ministres haurà de donar llum verda a la proposta. La pròxima reunió del govern espanyol és el 25 d'agost, però el Govern reclama la convocatòria immediata d'un consell de ministres per solucionar com més aviat millor el conflicte.

Així ho han reclamat els consellers de Territori, Josep Rull, i de Treball, Dolors Bassa. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rull ha criticat que l'administració general de l'Estat hagi actuat "molt tard". "Hem perdut 15 dies", ha lamentat, i ha recordat que la Generalitat va començar a fer de mediadora fa 25 dies i que Aena no va entrar a negociar fins al dia 13.

Tranquil·litat al Prat en el primer dia de vaga total

Segons Rull, les competències de la Generalitat en el conflicte es limiten a la mediació entre les parts, una feina que ja s'ha acabat, ja que ahir a la tarda els treballadors van tornar a rebutjar la proposta mediadora de la Generalitat, que preveia un augment de 200 euros mensuals per 12 pagues. Així doncs, aquest dilluns és el primer dia de vaga indefinida dels vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport, on de moment hi ha tranquil·litat. De matinada s'han registrat cues d'una hora en els punts de control, però la situació s'ha normalitzat a primera hora del matí.

Per acabar amb el conflicte, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per al laude forçós, que serà vinculant per a les dues parts. Segons el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, aquest arbitratge obligatori és "absolutament necessari" perquè el govern ha de garantir la seguretat i l'ordre públic a l'aeroport. De la Serna ha negat "rotundament" que s'hagin pressionat els treballadors d'Eulen de l'aeroport del Prat perquè acceptessin la proposta de la Generalitat en el procés de mediació.

Davant del conflicte, Rull ha tornat a demanar el traspàs de la titularitat de l'aeroport, ja que això permetria establir una "gestió avançada i més moderna" i convertir la infraestructura en seu de vols intercontinentals.

Segons Rull, ara que la mediació del Govern ha arribat al final amb la votació en contra dels treballadors, "s'han de buscar altres mecanismes i solucions". Així s'ha expressat també Dolors Bassa: "Nosaltres només tenim competències en mediació, ara els toca a ells fer el que calgui". Així, el Govern pressiona ara l'Estat perquè posi punt final al conflicte del Prat, que amenaça d'estendre's a altres aeroports. "Eulen i Aena s'han equivocat perquè ara tenen més propostes de vaga", ha avisat Bassa.

La Generalitat es reunirà aquesta tarda amb l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona en un "comitè de crisi" que es convocarà com a "exercici de responsabilitat", ha dit Rull. A la reunió hi aniran De la Serna, Rull, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, el director dels Mossos, Pere Soler, i el director de Relacions Laborals, Enric Vinaixa. La reunió se celebrarà a les 17.00 h a la Delegació del govern espanyol a Catalunya.

L'Associació d'Usuaris del Transport Aeri assegura que la Guàrdia Civil fa la feina d'Eulen

El president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals de Transport Aeri (Asetra), Ignacio Rubio, ha assegurat que la Guàrdia Civil "està fent la funció que hauria de fer l'empresa Eulen", que és la responsable dels filtres de seguretat als aeroports. "Mentre molts empleats observen com passen els viatgers, és realment la Guàrdia Civil qui està inspeccionant i controlant els passatgers", ha explicat Rubio, que ha lamentat que les mesures del govern central per acabar amb les cues "arribin tard".