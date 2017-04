El govern espanyol tanca la porta a limitar el preu dels lloguers

Cop de porta del govern espanyol a regular per llei el lloguer dels pisos. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha avisat que no es farà cap "intervenció pública" sobre la limitació dels preus de lloguer. Després d'una reunió de més de dues hores amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, De la Serna ha admès que hi ha ciutats que li han suggerit això, però que "no hi ha previsió a curt termini" d'una modificació legal en aquest sentit. Aquesta és una de les reivindicacions que Colau ha portat a la reunió.

A més, de la Serna també ha rebutjat modificar la llei d'arrendaments urbans (LAU) per ampliar els contractes de lloguer de tres anys i evitar, així, grans pujades de preus.

En canvi, el ministre ha volgut anunciar que els ajuts a l'habitatge s'ampliaran. Si ara per accedir a un ajut el preu de lloguer no havia de superar els 600 euros, a partir d'ara el llindar màxim serà de 900.

Per a l'Ajuntament, es tracta d'una mesura insuficient, perquè això només amplia el nombre de gent que pot accedir-hi, però no significa que qui se'n beneficiï rebi més diners, ni tampoc que es destinin més fons a aquest capítol. De fet, en una conversa informal amb els periodistes, Colau s'ha mostrat decebuda que de la Serna no hagi recollit cap de les seves peticions en matèria d'habitatge.

Colau havia demanat incrementar la inversió d'aquesta partida, regular els lloguers i modificar la LAU. Segons ha explicat a la premsa, l'alcaldessa ha avisat el ministre que no recollir propostes socials comportarà l'enuig de la població perquè els preus dels pisos seguiran encarint-se.