Primer gran acord entre CiU i Colau pel pla d'habitatge

El govern d' Ada Colau ha arribat a un acord amb el grup municipal de CiU per tirar endavant el pla d'habitatge de la ciutat, que s'aprovarà de manera definitiva durant el plenari del proper divendres. Els convergents han decidit donar suport al pla de Colau després d'incrementar en 24 milions les ajudes al lloguer durant el primer quinquenni del pla, fins a arribar als 162 milions d'euros. El portaveu de CiU al consistori, Joaquim Forn, ha destacat la transcendència del pla per "la situació preocupant que hi ha a la ciutat a causa de l’augment dels preus del lloguer", que de forma acumulada ha pujat gairebé un 15%.

Com a part de l'acord, l'Ajuntament també ha accedit a augmentar el sòl disponible dels habitatges protegits que desenvolupin les entitats del Tercer Sector, passant de 700 a 1.250 en el primer quinquenni. A banda, s'estudia la creació d’una empresa mixta amb grans tenidors d’habitatges, que aportarien els actius immobiliaris i l’ajuntament en faria la gestió. Segons els convergents, és una mesura que té per objectiu accelerar la posada a disposició d'habitatge de lloguer assequible als seus potencials beneficiaris, i els blinda així que entrin abans al mercat lliure.

Forn ha assenyalat que, tot i que tenen "models diferents de ciutat amb el govern", en l’àmbit de l’habitatge "estem davant un problema i cal buscar el que ens uneix".