Les granges de l'Empordà, en quarantena pel focus de grip aviària

Preocupació entre els productors d'aus de l'Empordà pel focus de grip aviària que es va trobar el passat dimarts als aiguamolls de l'Empordà. Els grangers de la zona que estiguin en un radi de 10 km no podran ni comprar ni vendre animals fins d'aquí 15 dies, mentre els que es trobin en un radi de 3 km no podran fer-ho fins d'aquí tres setmanes.

El passat dimarts es va trobar, als aiguamolls, una cigonya morta infectada pel virus que estava anellada a París. Tot i que s'ha descartat que el virus pugui afectar les persones, el comerç aviar i la caça d'ocells a la zona es troben en quarantena com a mesura de seguretat. El director del Parc Natural dels Aiguamolls, Sergi Romero, ha explicat que ja estaven alerta perquè s'havien detectat altres casos a França.

Els animals són els més afectats

Algunes granges, com la de Sant Pere Pescador, s'han vist afectades de manera directa. En aquest cas tenen 25.000 pollastres de només una setmana de vida que hauran d'estar aïllats dins una nau. Més lluny es troba la granja de la Cristina Bech, que té 1.400 gallines ponedores que no podran pondre ous fins que puguin sortir. La Cristina ha explicat que tot i que la situació d'alarma no és tan greu, la malaltia "és fulminant per a l'animal; és a dir, que avui agafa el virus i demà es mor".