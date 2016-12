La grip arriba a la fase epidèmica un mes abans que els últims anys

L' epidèmia de la grip s'ha avançat 4 setmanes a Catalunya respecte a les dues últimes temporades. Els casos entre el 19 i el 25 de desembre han augmentat fins als 111,03 per cada 100.000 habitants, quan el llindar epidèmic s'havia fixat aquesta temporada en els 110,7. Segons detalla l'informe setmanal del pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya ( Pidirac), l'activitat gripal és baixa amb tendència a incrementar-se en les properes setmanes, segons ha informat el departament de Salut.

Durant la setmana passada -setmana 51 de l'any-, les visites per síndrome gripal ateses mostren un increment d' activitat que supera el nivell basal, mentre que les visites domiciliàries es mantenen estables. Els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, especialment en els menors de 15 anys, i durant la darrera setmana s'han produït dos ingressos hospitalaris greus en els centres de la xarxa sentinella. Des del començament de la temporada hi ha hagut un total de 36 ingressos en aquesta mateixa xarxa, tots per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. El 86,2% dels casos no estaven vacunats.

Salut recorda que la millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular. Enguany destinarà 18,6 milions d'euros al pla d'urgències hivernals.