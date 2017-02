L'epidèmia de grip a Catalunya va a la baixa

Per quarta setmana consecutiva, els casos de grip a Catalunya cauen, i amb ells el grau d'activitat epidèmica en tots els grups d'edat, que ha passat de ser moderada a baixa. Segons els Pla d'Informacions de les Infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac), actualment la taxa d'afectats és de 150,6 casos per cada 100.000 persones, mentre entre el 30 de gener i el 5 de febrer era de 186,78. Tot i aquesta baixada de la taxa d'afectats, segueix estan per sobre de la normal, que se situa en 110,7 casos per cada 100.000 habitants.

Des de l'inici de la temporada, s'han produït 514 ingressos hospitalaris greus en hospitals de la xarxa sentinella, mentre aquesta setmana només se n'han registrat 11. Dels pacients que van ser atesos per casos de grip, el 51,5% no estaven vacunats. Entre el 2 i el 8 de febrer, el professionals de l' Institut Català de la Salut han atès 14.613 urgències hospitalàries, els Equips d'Atenció Primària, 730.782 i el 061 CatSalut Respon ha atès 31.137 consultes. Els hospitals no gestionats per l'ICS han atès, durant les mateixes dates, 12.551 pacients.