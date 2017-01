L'activitat gripal torna a baixar però es manté en intensitat moderada

L’ activitat gripal epidèmica a Catalunya torna a baixar però es manté en un nivell d’ intensitat moderada i tendirà a mantenir-se així en els propers dies. Segons les dades recollides al pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya ( Pidirac) corresponents a la setmana del 16 al 22 de gener, els casos de grip han tornat a descendir per segona setmana consecutiva passant dels 282,6 casos per 100.000 habitants fins als 243,69. Aquesta taxa se situa per cinquena setmana consecutiva per sobre del llindar epidèmic, establert enguany en 110,7 casos. Els casos de grip han disminuït en tots els grups d’edat, excepte en el grup d’infants de 0 a 4 anys.

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, durant aquesta setmana se n’han produït 33 als hospitals de la xarxa sentinella, i des de l’inici de la temporada un total de 388, tots ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. A més, el 55,4% dels casos no estaven vacunats.

La mortalitat també ha registrat un lleu descens. Després de dues setmanes amb xifres per sobre del que era esperable, a l'àrea de Barcelona s'han tornat a registrar unes 700 morts. L'hivern és l'època de l'any en què més morts es produeixen -la mitjana setmanal se situa al voltant dels 500 decessos durant l'any-.

El departament de Salut recorda que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.

Durant la setmana del 19 al 25 de gener, els professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) han atès un total de 13.599 urgències hospitalàries, un 1,7% menys que la setmana anterior (13.837 atencions). D’aquestes, 11.346 corresponen a població adulta, mentre que la resta –2.253, un 19,9%- correspon a població pediàtrica.

Pel que fa a l’activitat dels equips d’ atenció primària de l’ICS, en aquesta setmana s’han registrat 879.963 visites, el que suposa un 17,7% més que la setmana anterior. Pel que fa als centres d’atenció continuada (CUAP i Punts d’Atenció Continuada), s’han atès 47.068 visites, que suposa un 3,9% més que la setmana anterior. Per últim, el 061 CatSalut Respon ha atès 31.508 consultes, que representa un 2,5% menys que la setmana anterior, però un 15,1% més respecte l’any anterior per aquestes dates