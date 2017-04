La Guàrdia Civil intervé 15.000 pollets per decorar les mones que podrien ser perillosos per als nens

La Guàrdia Civil ha intervingut 15.000 pollets decoratius de mones de Pasqua procedents del contraban i que podien suposar un risc per als nens per la seva mala qualitat.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, efectius de la patrulla fiscal de Premià de Mar (Maresme) han fet tres inspeccions a locals de Badalona que comercialitzaven aquest tipus d'objectes decoratius, i han localitzat diverses partides sense les garanties de seguretat per als menors.

Per això han retirat del mercat aquests productes i s'ha aixecat una acta per infracció de contraban per l' entrada il·legal d'aquesta mercaderia procedent de la Xina, ja que el gènere no tenia documentació que n'acredités la procedència legal.

La Guàrdia Civil ha denunciant tres ciutadans xinesos, veïns de Badalona, responsables de la mercaderia sospitosa.

La detecció d'aquests productes ha estat posada en coneixement de la duana de Barcelona i de l'Agència Catalana de Consum.