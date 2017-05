Els 280 habitatges de lloguer assequible de Glòries estaran oberts a dos patis reinterpretant l'Eixample de Cerdà

L'Ajuntament de Barcelona ha escollit ja els quatre projectes guanyadors per construir 280 habitatges a les Glòries, el 80% de lloguer assequible. Finalment s'ha optat per un disseny de dues grans estructures amb una forma similar a dos pentàgons, cadascun format per dos edificis reinterpretant l'Eixample de Cerdà. S'obriran a dos patis i tindran un pas de vianants públic entremig. El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha desvinculat aquesta iniciativa de l'aturada de les obres del túnel. "No hi ha la més mínima influència. Aquest solar està preparat", ha dit. La previsió és que els quatre guanyadors preparin un projecte global entre tots durant un any i que les obres puguin començar a finals del 2018.

El govern de Barcelona va decidir convocar un concurs internacional per a la construcció de l'habitatge públic a Glòries al qual s'hi van presentar finalment 95 projectes, dels quals se'n van seleccionar 12. Dels onze que finalment hi han optat s'han escollit quatre, que ara hauran de treballar conjuntament per integrar un projecte comú.

L'equip format per Francesc Llonch i Lucía Millet és qui determinarà la forma del conjunt, en forma de dos pentàgons irregulars obrint-se a dos patis. Els altres tres equips adaptaran la seva visió a aquest disseny.

Un d'ells serà l'encarregat de l'edifici que donarà directament a la plaça de les Glòries, amb una façana avantguardista amb grans buits horitzontals i verticals. Aquest serà el bloc més alt, amb planta baixa més onze pisos, menys del que es preveia inicialment a petició dels veïns. L'encarregat d'aquesta part serà l'estudi sevillà SV60 Arquitectos. Els altres dos edificis els faran dues Unions Temporals d'Empreses de Barcelona.

Els projectes que "més s'integren a l'entorn"

Montaner ha explicat que s'han escollit els projectes que "més s'integren a l'entorn i que més creen ciutat", fent una "reinterpretació de l'Eixample de Cerdà". Així, s'han valorat molt els elements d' estalvi energètic i que hi hagi espais comunitaris per als veïns, així com el màxim d'espai públic per a la ciutat. Els pisos tindran ventilació creuada i la cuina donarà a la façana principal de l'edifici.

El regidor també ha volgut remarcar que el canvi de licitació de les obres del túnel de Glòries "no influeix en absolut en aquest projecte", perquè el solar que ha d'ocupar està preparat i només s'han de moure uns arbres plantats en testos gegants. " Les obres es fan estigui com estigui el túnel de Glòries", ha reblat.

La previsió de calendari és licitar el projecte a mitjans del 2018 i començar les obres a final d'aquell mateix any, de forma que cap a final de mandat es podrà veure l'estructura del projecte. Montaner ha estimat un pressupost de 28 MEUR, 100.000 euros per habitatge.