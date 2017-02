Pablo Hasél, condemnat a pagar 540 euros per haver ofès Àngel Ros en un rap

Una jutgessa ha condemnat a Pau Rivadulla, conegut com a Pablo Hasél, i Eloi Yebra, conegut com a Ciniko, a pagar 540 euros de multa cadascú per ofendre amb un rap a l'alcalde de Lleida Àngel Ros. Van pujar la cançó, amb el títol " Menti-ros", a Youtube el 5 d'abril del 2014. La lletra de la cançó fa referència directa a l'alcalde de Lleida i s'hi poden escoltar parts com " Àngel malparit, et mereixes un tret".

Segons la sentència, la cançó conté "una enorme càrrega ofensiva i violenta que en cap cas pot tenir empara dins la llibertat d'expressió". El judici es va celebrar el 23 de novembre, on la Fiscalia de Lleida va plantejar als jutges dues opcions: considerar la cançó un delicte d'amenaça, el que comportaria un any i tres mesos de presó per cada cantant, o bé considerar-la una falta de respecte a l'autoritat, el que significaria pagar una multa de 1.800 euros .

Àngel Ros va dir durant el judici, en el que estava present com a testimoni, que " es va sentir amenaçat i intimidat", no només per ell mateix sinó també per la seva família". També va assenyalar que està acostumat a la sàtira a programes com el 'Polònia' (TV3) i que sap distingir-la de l'amenaça.

Aquest mateix argument va servir també a Hasél, qui va assegurar que també volia referir-se al 'Polònia, perquè "més d'un cop s'ha tirat a un polític per la finestra, o se l'ha assassinat i en cap ocasió s'ha portat a judici al director o actors".