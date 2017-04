Un home de 94 anys destapa els estafadors de centenars d'avis

La denúncia d’un home de 94 anys ha servit per destapar dos grups que haurien estafat com a mínim 340 avis, sobretot de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es deia Eufrasio, i quan dos estafadors van entrar a casa seva el març de l’any passat, feia dos mesos que havia mort la seva dona. “El meu germà i jo fèiem torns per estar amb ell –explica Manuel, fill de l’Eufrasio– però aquell migdia ell havia sortit a comprar i jo era a la feina”. N’hi va haver prou amb poca estona perquè, amb una estratègia coordinada, dos estafadors entressin a casa de l’Eufrasio i un s’endugués dos ordinadors portàtils del Manuel. Ho van denunciar, i allò va ser el punt de partida d’una investigació dels Mossos que s’ha saldat amb sis detinguts que haurien estafat com a mínim 88.000 euros.

“Si hagués pogut saber el resultat de la denúncia n’estaria orgullós, tenia un gran sentit de la justícia”, diu Manuel del seu pare. No hi va arribar a temps, Eufrasio va morir el novembre, tres mesos abans que els Mossos comencessin a fer detencions per la trama de les estafes. Els sis arrestats, segons la policia, sobretot es feien passar per revisors de gas i a les víctimes, que tenien una mitjana de 85 anys, els treien tot el que podien. Acostumaven a demanar 330 euros per un detector de fums que ni tan sols instal·laven, ha explicat avui en una roda de premsa el sotsinspector Josep Antoni López, però si podien robar joies, diners en efectiu o algun objecte també ho feien. “Marxaven ni que fos amb deu euros, si era tot el que els podien treure”, diu López.

Aquest és el cas de l’ Encarnación, una veïna de 83 anys del barri del Poble-sec de Barcelona. “Em demanaven 155 euros per la revisió del gas però no em van donar cap paper i jo només tenia els 20 euros que m’havia donat la meva filla per la perruqueria”, explica. I se’ls van endur, la van deixar sense ni un euro en efectiu i li van dir que li arribaria per correu la factura de la resta de diners que havia de pagar.

Els sis detinguts estaven pendents de judici per una altra trama de revisions de gas falses

Sempre feien servir la mateixa estratègia: un o dos homes que deien que eren tècnics enviats per la Generalitat trucaven a la porta dient que venien a fer una revisió. Just en aquell moment o poc després algú altre, des d’un número ocult, trucava al telèfon fix de la víctima, es feia passar per un funcionari del Govern, i deia que un tècnic la passaria a veure. La víctima deia que ja hi havia un home que deia que era el tècnic, i qui telefonava demanava que es posés a l’aparell. “Llavors començava la funció”, explica López. El fals tècnic parlava amb el fals funcionari fent veure que s’identificava, tornava el telèfon a la víctima, i qui trucava confirmava que tot era correcte. Qui es feia passar per treballador de la Generalitat entretenia la víctima al telèfon mentre el fals tècnic escorcollava la casa per robar o fer veure que instal·lava un detector de fums. En el cas de l’Eufrasio van dir que venien per un problema elèctric, però l’excusa més habitual era una revisió del gas.

Amb deu mesos d’investigació els Mossos van detectar que els sis detinguts treballaven en dos grups, un format per dos homes que només actuaven a Barcelona i rodalies, i els altres quatre, que també actuaven a alguns llocs d’Espanya. En dos escorcolls a Barcelona i un a Alameda de la Sagra, a Toledo, amb l’ajuda de la Guàrdia Civil, la policia catalana ha recuperat 43.000 euros i ha localitzat còpies de les falses factures que es van donar a 250 víctimes. Tots sis estaven pendents de judici per una trama que havien desarticulat els Mossos el gener del 2016. Fins llavors havien treballat junts en una empresa legal a través de la qual ja estafaen amb revisions del gas. Ara dos són en presó preventiva i, els altres, lliures amb càrrecs.

El cap de la comissaria de Nou Barris, l’inspector Joan Coll, recordava ahir que aquestes revisions s’han d’avisar sempre per carta abans. Però també va dir que aquestes etafes sovint són difícils de combatre per la la vergonya de les víctimes. Una de les afectades, per exemple, no ho volia fer per por que l’ingressessin a un geriàtric.