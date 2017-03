Homenatge a les víctimes de Freginals un any després

Alguns poms de flors seques enganxades a la tanca exterior de l’autopista AP-7, a l’altura del punt quilomètric 333, recorden encara el lloc on tretze estudiants d’Erasmus que tornaven de les falles de València van perdre la vida en un accident d’autocar el 20 de març, dilluns fa tot just un any. Per retre homenatge a les víctimes de la tragèdia, la Universitat de Barcelona acollirà demà un acte simbòlic que comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el rector de la UB, Joan Elias.

L’acte consistirà en la inauguració d’un monument en record de les alumnes, format per una magnòlia –un exemplar de la mateixa espècie que presideix la plaça dels Arbres de Freginals– i tretze boixos. L’obra es completarà amb una pedra commemorativa del monestir de Montserrat. Una inscripció, a més, mantindrà la memòria de les estudiants.

També assistiran a l’acte la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i els consellers d’Interior, Jordi Jané, i d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, entre altres autoritats. Justament dilluns, el conseller d’interior i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, presenten un conjunt de mesures que aplicarà el Govern per a millorar la seguretat del transport de viatgers per carretera, unes mesures emmarcades en l’estudi dut a terme arran de l’accident de Freginals.

Monòlit al lloc del sinistre

Al municipi del Montsià, els sentiments tornaran a aflorar el proper dia 24 amb motiu d’un segon acte d’homenatge que l’Ajuntament i la Generalitat organitzen al mateix lloc dels fets, en el qual participaran familiars, autoritats i equips d’emergències. Allí, al costat de l’autopista, s’ha aixecat un monòlit per recordar les tretze víctimes. Sobre la cara tallada s’estén un arbre de ferro forjat amb tretze branques coronades per sengles roses. L’espai, en una finca al costat del camí paral·lel a l’autopista, ha estat cedit pels propietaris a l’Ajuntament, que ha condicionat el terra, construït un petit marge i plantat tretze xiprers en semicercle al voltant. Mentre familiars, amics, companys, autoritats, equips d’emergències i veïns ploren i homenatgen les víctimes, les causes de l’accident continuen sent objecte d’investigació als jutjats d’Amposta.