L'Hospital Germans Trias fa una operació amb cirurgia robòtica pionera

L' Hospital Germans Trias va fer la primera cirurgia robòtica, una faringectomia parcial per neoplàsia, que consisteix en l'extracció de la laringe sense incisions i a través de la boca, el 20 de febrer a càrrec dels doctors Pollán i Virós. La intervenció pionera es va poder fer gràcies a la incorporació d'un robot conegut amb el nom de Da Vinci.

Da Vinci és un equip de cirurgia robòtica desenvolupat per l'empresa nord-americana Intuitive Surgical, que s'utilitza per a múltiples procediments quirúrgics, està controlat per un cirurgià que opera des d'una consola i es va dissenyar per facilitar la cirurgia complexa i poc invasiva.

El servei d'otorinolaringologia també ha practicat amb èxit la primera laringectomia amb el sistema Da Vinci. Aquesta operació consisteix en l'extracció de tota la laringe sense incisions i a través de la boca. L'ús d'aquesta nova tècnica és menys agressiva per al pacient, a la vegada que garanteix més seguretat i una recuperació més ràpida.

Aquestes operacions s'emmarquen dins un programa específic de cirurgia robòtica de cap i coll, únic en l'àmbit català. Mitjançant aquest programa, l' Hospital Germans Trias serà el primer centre català amb cirurgians que, a banda d'estar formats en aquestes tècniques, operaran regularment cirurgies de cap i coll.