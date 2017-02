Uns 500 immigrants creuen la tanca a Ceuta en el salt més massiu

Entrada massiva d’immigrants a Ceuta. Ahir a primera hora del matí, unes 600 persones d’origen subsaharià van intentar saltar la tanca fronterera amb el Marroc per quatre punts diferents de la frontera del Tarajal. Segons va informar el 112, fins a 497 van aconseguir creuar la doble tanca de Ceuta, i la resta van ser contingudes per la gendarmeria marroquina. Es tracta del salt més massiu des de l’any 2000.

Els immigrants que van aconseguir entrar a territori espanyol van dispersar-se per la ciutat durant dues hores i finalment es van dirigir al Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI), on s’allotjaran. En aquest centre ja hi viuen 620 immigrants, tot i que només té capacitat per a 512. Malgrat això, ahir encara es va habilitar un espai per instal·lar tendes de campanya i donar cabuda a les 500 persones que han entrat aquesta matinada.

Segons la Guàrdia Civil i la Creu Roja, durant el salt de la tanca van resultar ferits 25 immigrants -dos dels quals encara estan ingressats a l’Hospital Universitari de Ceuta- amb talls i contusions produïts en caure de la tanca. L’ONG Caminando Fronteras va denunciar que una persona havia quedat inconscient en caure des de més de sis metres d’alçària. També van quedar ferits 11 guàrdies civils.

Des d’Amnistia Internacional van exigir que es doni una atenció mèdica adequada als immigrants ferits i que les sol·licituds d’asil es tramitin amb totes les garanties. Segons l’ONG, el salt d’ahir a Ceuta evidencia el “fracàs” de les polítiques migratòries d’Espanya, basades en la “seguretat”, que aboca els immigrants a “posar en risc les seves vides i la seva integritat física”.

L’última entrada massiva a Ceuta es va produir el 9 de desembre, quan 438 subsaharians van aconseguir entrar a la ciutat. Aquella nit ho van intentar 800 persones.

Drons per vigilar la frontera

Per millorar la vigilància a la tanca, el ministeri de l’Interior està valorant l’ús dels drons. Segons el secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto, aquest seria el “mètode idoni” per augmentar la seguretat a la frontera.