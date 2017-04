La immobiliària MK Premium denuncia Gala Pin per calúmnies

L'empresa MK Premium va presentar una denúncia el passat 3 d'abril contra la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, per les seves declaracions durant el programa Els Matins de TV3 i per diferents comentaris publicats des de les xarxes socials. L'empresa considera que la regidora va cometre "calúmnies i injúries", segons un comunitat fet públic aquest matí.

MK Premium adverteix, a més, que a causa de "l'actitud reiterada i hostil dels representants del consistori amb el sector, grans empreses privades s'estan plantejant una segona demanda conjunta i històrica".

L'empresa també demanen a l'alcaldessa Ada Colau que es retracti de les seves paraules, ja que va utilitzar Facebook per acusar aquesta empresa d'haver comès "assetjament immobiliari". En la denúncia, l'empresa recull algunes de les acusacions fetes per Pin, com quan va denunciar que exercien "violència immobiliària" o quan des del programa Els Matins els va acusar de coaccions i assetjament.

El cas en disputa és per una finca del carrer Lancaster número 13 que va adquirir aquesta empresa. Segons la seva versió, va procedir "a la resolució anticipada de tots els contractes arrendament", tret d'un, que s'hi va oposar.

L'empresa, que ha adquirit 150 propietats, presumeix de ser líder "en la compra d'edificis a la ciutat de Barcelona".