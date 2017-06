Un 3,6% dels immobles de Barcelona pagaran més IBI, però per al 47% baixarà

Per al 96,4% dels immobles de Barcelona no augmentarà l'IBI al rebut del 2018, tot i que s'aplicarà un increment del valor cadastral dels immobles de la ciutat d'un 19% a partir de l'any vinent i el 3,6% sí que haurà de pagar més. El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, va recordar ahir que les ordenances fiscals vigents congelen aquest impost per als immobles amb un valor per sota del 300.000 euros, segons explica l'ACN. Però les propietats per sobre d'aquest valor a la ciutat han augmentat: abans eren un 2% i ara són un 3,6%.

Amb l'actualització del cadastre, el 96,4% dels immobles, que queden per sota dels 300.000 euros, poden veure reduït el rebut de l'IBI en 100 euros de mitjana, segons les zones. El 3,6% restant registraran pujades que oscil·len entre un euro i 42 de mitjana. L'augment del cadastre s'haurà d'aplicar en els pròxims deu anys i ara caldrà un acord polític per establir com fer-ho. Tot i que hi ha un 19% d'augment del valor cadastral de mitjana, un 47% del total d'immobles baixa de valor, un 24% en el cas dels que tenen ús residencial.

Diferències entre barris

L'Ajuntament de Barcelona va demanar l'estiu del 2015 al ministeri d'Hisenda que revisés els valors cadastrals de la ciutat, tenint en compte que l'última actualització era del 2011. La nova ponència, que s'aplicarà a partir del 2018, estableix una pujada dels valors del 19% en deu anys. Pisarello va explicar l'impacte que tindrà aquesta revisió en el rebut de l'IBI. Els augments no superen els 42 euros de mitjana (Tres Torres), però en la majoria dels casos no passaran dels 13. En contrast, hi haurà barris de Barcelona on els rebuts baixaran fins als 109 euros de mitjana, com a Vallvidrera i Les Planes, 108 euros a Baró de Viver i 95 a Vallbona.

"Comparem les pujades petites que es produirien amb les baixades importants que es registrarien en algunes zones de la ciutat. Per això aquesta proposta d'actualització diem que té com a objectiu una major equitat fiscal, perquè hi havia gent que estava pagant molt més del que havia de pagar", va declarar l'alcalde accidental. L'oposició, però, ja havia alertat que l'actualització del cadastre pot acabar perjudicant els llogaters, perquè els propietaris de blocs de pisos els repercutirien l'augment de l'IBI.

L'actualització del cadastre implica un descens en la recaptació del 2018 d'uns 30 milions d'euros, però això es compensarà amb un increment dels ingressos per plusvàlues. Aquesta és la situació del rebut del 2018, d'acord amb les ordenances fiscals vigents. Pel que fa als anys següents, caldrà esperar a veure a quin acord polític arriben els grups. La pujada del 19% del valor cadastral es pot repartir en deu anys. Els descensos s'aplicaran de cop ja l'any vinent.

Pel que fa als comerços, dues terceres parts baixaran de valor, amb una mitjana de descens del 10,4%, perquè la feina per calcular el valor ha sigut molt més acurada que en l'actualització anterior, i s'ha distingit entre la part comercial i la de magatzem i oficina, per exemple.