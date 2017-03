Una "onada imparable" per la gestió pública de l'aigua: cent entitats i partits es manifestaran diumenge a Terrassa

Una "onada imparable" a favor de la remunicipalització de l'aigua que comenci a Terrassa però tingui efectes a tots els municipis del país. Això és el que volen aconseguir la norantena d'entitats i partits polítics que es manifestaran aquest diumenge 19 de març a Terrassa, que està en ple conflicte judicial amb l'empresa Mina per recuperar la gestió de l'aigua després de 75 anys de contracte. Sota el lema 'Per una gestió pública i democràtica de l'aigua', els impulsors de la manifestació -Taula de l'Aigua i Aigua és vida- demanen que els assistents vesteixin de color blau.

Segons els organitzadors, les entitats i els partits que donen suport a la manifestació, una gestió pública de l'aigua significaria també una "democratització" del servei. "L'aigua és essencial per la vida i ha de ser gestionada de forma directa", ha argumentat Edurne Bagué, de la Taula de l'Aigua de Terrassa, que ha afegit que remunicipalitzar el servei no vol dir "canviar la titularitat" sinó canviar "la manera d'entendre la gestió de l'aigua".

Els impulsors han demanat a les institucions que "comencin a coordinar-se" per enfortir aquesta lluita. De fet, una de les intervencions més contundents ha estat la de les diputades de la CUP Anna Gabriel i Mireia Boya, que han proposat un "gran pacte social i polític" a favor d'un procés constituent que "blindi els drets bàsics i comuns" com l'aigua. En aquest punt, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (PSC), ha lamentat que el silenci del Govern en aquest tema. "Qui no està aquí és qui ha de donar explicacions. Si el Govern no escolta, nosaltres cridarem amb més força i amb tota la contundència", ha dit Gabriel.

Des d'ERC, un dels partits que forma Junts pel Sí -del PDECat no hi havia cap representant a la roda de premsa-, Marc Sanglas ha dit que la gestió de l'aigua és una "qüestió municipal" i que "no és una qüestió que afecti el Govern".

Els arguments a favor de la remunicipalització

Entitats i partits que donen suport a la marxa han volgut reivindicar els seus arguments. La portaveu d'Aigua és Vida, Míriam Planas, ha explicat que mentre que a la resta del món el 90% de l'aigua és de gestió pública, a Catalunya el percentatge només és del 20%, la majoria del qual està en mans de les mateixes empreses. "Ens juguem el futur d'un dret com és l'aigua", ha explicat.

Qui també ha demanat una gestió pública d'aquest subministrament és Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Segons ha dit, la pobresa energètica és una "conseqüència d'un model de gestió privada i concentrada en poques mans" i ha criticat que el model actual no dona resposta a les necessitats de la ciutadania perquè "tracta l'aigua com un negoci".

També hi han intervingut Josep Maria Pi, de la CGT; Eloi Badia, en representació de Barcelona en Comú i En Comú Podem; i Albano Dante Fachin, en nom de Podem.