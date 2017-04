Eduard Vallory: "No podem tolerar que un infant d’entorn desafavorit tingui 5 vegades més possibilitats de repetir curs"

"La incapacitat de prendre decisions serioses sobre l’actualització del sistema educatiu fa que el pes caigui en la sobrecàrrega de treball de molts professionals i centres que, amb poc suport, recuperen o innoven pràctiques que haurien de ser generalitzades". Així s'ha expressat el director del programa Escola Nova 21, Eduard Vallory, durant la comissió d'Ensenyament d'aquest dimarts, en què ha assegurat que actualment el "sistema resisteix pel compromís i el treball de moltíssims professionals". "Això sol no és sostenible", ha insistit.

Durant la comissió, el director d'Escola Nova 21 ha reivindicat "una administració no burocratitzada al servei d’aquesta actualització que superi el model reglamentista-sancionador" i que "capaciti els centres per a un aprenentatge competencial". En aquest sentit, ha apel·lat a la unitat dels partits per avançar en el canvi educatiu. "El treball cap a l’horitzó comú d’un propòsit competencial a través dels acords de centres i d’administracions de colors polítics diferents, possibilita que el canvi educatiu sigui un objectiu real", ha assegurat.

Vallory ha apuntat que s'ha "d’entendre l’ educació com un bé comú" i ha assegurat que "no podem tolerar que un infant d’entorn desafavorit tingui 5 vegades més possibilitats de repetir curs que altres infants amb les mateixes competències". En la mateixa línia, ha defensat que no es pot tolerar que "els nens i nenes de sis anys pensin en un 80% dels casos que una persona brillant és necessàriament del gènere masculí".

Vallory, que ha fet un repàs del primer any d' Escola Nova 21, ha demanat "suport" pels "centres amb pràctiques educatives avançades que avui s’estan transformant". Els 481 centres d’Escola Nova 21 representen un 15% del servei d’educació de Catalunya: un 68% són de titularitat pública, un 40% són de, o tenen, secundària, i un 15% són d’alta complexitat.