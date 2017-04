Cremen cinc embarcacions al Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs

Cinc embarcacions esportives han cremat a primera hora del matí d'aquest diumenge al Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha activat de manera preventiva el pla especial de Contaminació Marina CAMCAT en fase de prealerta. Els serveis d'emergències han traslladat a l'Hospital del Mar una persona que havia inhalat el fum de l'incendi i patia afectacions de caràcter lleu.

L'incendi, que ha començat poc després de dos quarts de vuit del matí per causes que encara es desconeixen, ha generat una intensa columna de fum, que ha estat visible durant unes hores des de bona part de la zona litoral de Barcelona.

Prealerta pla contaminació marina #CAMCAT per incendi vaixells Port Fòrum St Adrià. Efectius emergències treballant (Fotos @SpottingAArt) pic.twitter.com/KnnS4dmk8u — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 9 d’abril de 2017

Segons sembla, el foc hauria començat en una de les embarcacions i després les flames haurien saltat a les quatre més properes. Una de les embarcacions afectades ha acabat enfonsant-se, segons els Bombers.

Poc després de les deu del matí, l'incendi s'ha donat per controlat. Els efectius d'emergències han treballat per separar els vaixells afectats de la resta per evitar que les flames es propaguessin més. També s'han col·locat barreres de contenció per evitar que les escumes que s'estan abocant per apagar el foc surtin fora del port.

L'incendi al Port Fòrum està CONTROLAT, però encara treballen en les tasques extinció. Ha afectat 5 embarcacions, una d'elles s'ha enfonsat pic.twitter.com/MWpEkpQocn — Bombers (@bomberscat) 9 d’abril de 2017

En les tasques d'extinció de l'incendi hi han arribat a treballar una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat i dels Bombers de Barcelona, així com una embarcació de Salvament Marítim i una altra de la Creu Roja. També s'ha activat preventivament el Pla d'Autoprotecció (PAU) intern del Port del Fòrum.