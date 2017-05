La indemnització a Florentino Pérez, en mans de la justícia

Més de 15.000 folis són els que acumulen fins ara les diligències prèvies del jutjat d’instrucció número 4 de Vinaròs, que està investigant el projecte Castor. La causa es va obrir el gener del 2015 a partir d’una denúncia de la Fiscalia Provincial de Castelló i hi ha 18 persones investigades per delictes de prevaricació mediambiental, contra el medi ambient i contra els recursos naturals. Entre els investigats hi ha els responsables de l’Institut Geològic i Miner (IGME), que el 23 de gener del 2007 van emetre un informe favorable sobre la viabilitat tècnica del projecte Castor; alts funcionaris dels ministeris de Medi Ambient i Energia per haver aprovat la declaració ambiental del projecte i haver signat l’autorització administrativa, així com els vuit membres del consell d’administració d’Escal UGS, l’empresa promotora del projecte, i el seu representant legal. Un 66% d’aquesta empresa pertany a l’ACS de Florentino Pérez.

La causa és complexa i avança a un ritme lent. A banda dels 18 investigats han declarat desenes de persones com a testimonis, i l’objectiu de la investigació és clarificar si hi ha una relació directa entre els terratrèmols i la injecció de gas al subsol del mar, així com també si l’administració pública i l’empresa promotora han comès algun tipus de negligència. De fet, que aquest procés d’instrucció acabi en judici és, de moment, l’única via possible per qüestionar la indemnització de 1.350 milions d’euros que el govern espanyol ha pagat als promotors del projecte Castor, i que encara s’està finançant a través del rebut del gas.

L’informe de l’Institut Tecnològic de Massachusetts servirà per agilitzar el procés d’instrucció. De fet, des del jutjat d’instrucció número 4 de Vinaròs s’ha reclamat en diverses ocasions aquest informe. “Creiem que l’incorporaran amb caràcter urgent”, apunta Carlos Villacorta, advocat de la Plataforma d’Afectats pel Projecte Castor (Aplaca), una entitat que representa els veïns del Montsià i del Maestrat que van patir els efectes dels terratrèmols. “Ara el que toca és estudiar-lo bé per trobar respostes a preguntes que fa molts anys que ens fem”, assenyala per la seva banda Joan Ferrando, president d’Aplaca i membre de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Per a aquesta entitat les conclusions de l’informe els són favorables perquè confirmen que els terratrèmols són conseqüència de la injecció. “Ara l’hem de llegir amb deteniment per trobar-hi elements que ens ajudin a demostrar que hi ha hagut negligència i veure si realment els promotors tenien dret a cobrar la indemnització que han cobrat”, afegeix Ferrando.

També al Suprem i al TC

Respecte a la indemnització del Castor, també la Generalitat ha interposat un recurs davant del Tribunal Suprem per evitar que el que costa mantenir el Castor s’inclogui dins el rebut del gas, mentre que el PSOE va recórrer davant del Tribunal Constitucional el reial decret d’indemnització del projecte, aprovat el 2014. De moment no han tingut cap efecte.