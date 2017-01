Barcelona comença a treballar en l’índex de preus de lloguer

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i representants de les plataformes digitals, entitats socials i col·lectius professionals s’han reunit aquest dimarts per començar a treballar en l’ índex de preus que hauria de permetre posar fi a l’encariment dels lloguers a la ciutat. L’indicador tindria en compte la localització, la dimensió dels pisos, l’estat de conservació i els contractes d’arrendaments anteriors. Els assistents a la reunió han coincidit en la necessitat revertir la tensió entre els preus del lloguer i els salaris de la població, que amenaça en desplaçar la població permanent per usuaris temporals de la ciutat. A més, creuen que l’encariment dels lloguers desencadenen una escalada de preus “contraproduent”.

Per a Colau, l’ Ajuntament ha donat la “màxima prioritat” a les polítiques d’habitatge i generar un parc propi en un moment, ha dit, en què l’Estat no “està fent polítiques d’habitatge i l’Ajuntament està fent un sobreesforç”. Entre aquests esforços, hi ha duplicar les ajudes al pagament del lloguer o impulsar mesures de seguretat jurídica, de garantia de cobrament, subvencions per la rehabilitació i la conservació dels pisos per a petits propietaris que incorporen els seus pisos a la borsa de lloguer de Barcelona.

Colau ha demanat col·laboració a totes les parts implicades, com per exemple en la creació d’un cens de pisos buits. “Si no el construïm entre tots, aquest índex no servirà”, ha afegit el gerent d’Habitatge, Javier Burón, que també ha alertat de la necessitat de treballar en la dimensió metropolitana, ja que Barcelona té tant d’èxit que la pressió podria desbordar també l’àrea metropolitana. “Apel·lo a la intel·ligència de tots, perquè a tots ens convé un mercat equilibrat”, ha dit l’alcaldessa.

A la trobada hi han participat, a més de l’alcaldessa, representants d’Habitaclia, Airbnb, Yaencontre, Idealista, Associació de Promotors de Catalunya, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Gestors d’Habitatge Social de Catalunya i de les API; a banda de la tinenta de Drets Socials, Laia Ortiz; el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner; el gerent d’Habitatge, Javier Burón, i la gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, Àngels Mira i representants de Barcelona Regional i de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, creat recentment a iniciativa de l’Ajuntament i de l’AMB i on també hi ha la Diputació de Barcelona i la Generalitat.