La indústria del cas Madeleine revifa pel desè aniversari

Amb aleatòria però tossuda periodicitat, tanmateix sense cap raó que ho justifiqui, el nom i la imatge de Madeleine McCann apareixen a les portades de la premsa britànica, sobretot als tabloides. Maddie McCann és com Lady Di: ha esdevingut un reclam mediàtic segur, una informació que té garantits milers de clics a les pàgines web dels diaris i, en conseqüència, diners en publicitat.

El 18 d’abril, per exemple, la primera pàgina del Daily Mirror anunciava una “exclusiva mundial”. Amb una fotografia de la nena, una altra dels pares, Gerry i Kate, i una més de l’edifici del complex turístic de Praia da Luz, al sud de Portugal, d’on el 3 de maig del 2007 es va esvair la nena, el diari titulava: “Què va passar realment la nit en què Maddie va desaparèixer. La mainadera trenca deu anys de silenci”.

La mainadera, però, no s’hi identifica i la informació és del tot decebedora. No res que no s’hagués difós ja immediatament després que la història esclatés. L’exemple del Mirror és només un d’entre molts. Potser el més paradigmàtic es va repetir el 26 d’abril, a una setmana del desè aniversari dels fets, i en aquesta ocasió també en mitjans de referència, des de la BBC fins al Telegraph o el Times.

Com a reclam es resumien unes declaracions de Mark Rowley, un dels màxims responsables de Scotland Yard, la policia metropolitana de Londres. La síntesi és la següent: “Tenim una significativa línia d’investigació que ens podria donar una resposta”. Potser per raons professionals, Rowley no deia res sobre quines eren les noves dades tan rellevants. Per què parlar-ne per no dir res, però? ¿Per revifar l’interès sobre Maddie? ¿Per raonar davant dels responsables polítics de la policia que la investigació ha de seguir oberta i que la dotació de nous fons, quasi cent mil euros, està justificada?

Una carrera on tot s’hi val

Els últims dies, la carrera per la millor exclusiva s’ha intensificat. Tot s’hi val, gairebé. The Sun deia el 27 d’abril: “Encara es pot trobar Madeleine McCann amb la tecnologia d’avantguarda de reconeixement facial de Facebook, diu un policia retirat”. Els suposats mitjans seriosos recullen en les edicions virtuals les notícies o notícies falses o les especulacions que encapçalen la llista del més llegit dels tabloides.

El sociòleg de la informació Brian McNair, de la Universitat de Queensland, a Austràlia, considera que “el cas McCann va ser un exemple primerenc dels dramàtics efectes de l’augment dels canals de notícies de 24 hores i de l’impacte d’internet” en la informació. A més, Twitter va aparèixer el 2007 i Facebook ho havia fet el 2004. En opinió de McNair, les dues xarxes van “proporcionar per primer cop una plataforma nova i poderosa per a l’intercanvi d’informació, opinió i discussió sobre una investigació criminal en curs”: “El públic va utilitzar internet per accedir, avaluar, analitzar i especular sobre què li havia passat a la nena”.

Totes aquestes característiques no tenien precedents en la història “de la volàtil relació entre la delinqüència, els mitjans de comunicació i el públic, una relació que encara funciona”, conclou McNair. La prova: el revifament actual, en què intervenen des dels interessos d’agències de comunicació fins als dels mitjans, que atien sense interrupció una informació entesa també com a espectacle.

Gerry i Kate McCann han travessat tota mena de circumstàncies els últims deu anys. Han estat considerats sospitosos per la policia portuguesa, possibilitat arxivada definitivament el 2009. Tot i així, a finals de gener van perdre davant del tribunal suprem de Portugal l’últim recurs d’una demanda per difamació contra Gonçalo Amaral, el detectiu que els va implicar directament, en un llibre i un documental, en la desaparició de la seva filla. També els ha rebut el papa Ratzinger com a mostra de solidaritat, i el primer ministre britànic, David Cameron. Han recaptat més d’un milió de lliures des de la pàgina de Facebook creada per buscar Madeleine. Van protagonitzar un programa de la BBC, el 2013, que van veure més de 8 milions de persones i que, per un moment, va semblar que aportaria noves i decisives informacions sobre el misteri. No res, però. El misteri continua. S’assembla ja a un altre misteri que s’ha convertit en una mena d’indústria cultural i social: el de la identitat de Jack l’Esbudellador.