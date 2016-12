Més de 8.000 infermeres treballen actualment a l'estranger

Més de 8.000 infermeres formades a l'Estat estan treballant actualment en d'altres països europeus, emigrades com a conseqüència de la crisi econòmica i la precarietat laboral, segons un estudi elaborat per la infermera, doctora en Ciències Infermeres i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Paola Galbany-Estragués. L'estudi analitza els efectes de la crisi en l'emigració de les infermeres, i destaca que l'atur i la precarietat laboral han provocat una greu pèrdua de capital professional i humà per a l'Estat, un dels millors països pel que fa a la formació d'aquestes professionals.

Segons Galbany, la crisi econòmica iniciada el 2008 ha suposat que Espanya hagi passat de ser un mercat laboral estable a produir cada vegada més infermeres que acaben treballant a l'estranger. El Col·legi d'Infermeria de Barcelona ja va observar que entre els anys 2008 i 2009 s'havia produït un increment en la demanda d'aquests professionals per treballar a l'estranger. Galbany, que per fer la seva investigació ha col·laborat amb la professora Sioban Nelson de la Universidad de Toronto (Canadà), en el marc d'una beca postdoctoral en la Bloomberg Faculty of Nursing d'aquesta universitat, ha examinat els factors que motiven aquesta emigració a través de l'anàlisi de les tendències polítiques que afecten a l'educació en la infermeria i l'ocupació d'aquesta professió a Espanya entre 2009 i 2014. També ha estudiat diferents bases de dades internacionals, així com articles científics, lleis i directives europees.

Els resultats revelen que entre 2010 i 2013 un total de 4.580 infermeres formades a Espanya van sol·licitar al ministeri d'Educació l'acreditació de la titulació d'infermeria per poder treballar en un altre país de l'espai econòmic europeu. Segons Galbany, "en comparació amb altres professions, les infermeres van ser les que més van sol·licitar l'acreditació de la titulació per treballar a l'estranger i només van ser superades pels metges el 2013". L'estudi assenyala també que el 2014 hi havia més de 8.000 infermeres formades a Espanya treballant a Europa i que el país receptor per excel·lència va ser el Regne Unit (5.624 infermeres) seguit de França (1.734), Portugal (1.004), Bèlgica (304) i Itàlia (292). A més a més, entre 2012 i 2014, un total de 1.221 infermeres van emigrar només a Alemanya, i des de 2012 fins ara, hi ha unes 150 infermeres ho van fer a Finlàndia.

Segons Galbany, els factors que van motivar a aquests professionals a emigrar van ser els canvis organitzatius en el Sistema Nacional de Salut que han afectat als recursos humans. L'autora del treball posa com a exemple que ha augmentat el nombre de llits tancats als hospitals, "d'11.236 el 2008 a 16.681 el 2013". "El deteriorament en la taxa d'ocupació de llits hospitalaris des de 2008 ha produït una reducció de la ràtio d'infermeres per mil habitants, passant de 3,21 el 2010 a 3,10 el 2013", segons Galbany, que destaca la reducció de la despesa pública i les reformes al mercat laboral.

L'estudi recull a més a més dades de l'OCDE del 2013 que reflecteixen per primera vegada a Espanya una reducció del nombre total d'infermeres en actiu de prop 5.200 professionals respecte a l'any 2012. Altres dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) revelen un increment del nombre de professionals d'infermeria sol·licitants d'ocupació de 9.257 persones el 2010 a 19.639 el 2013, encara que el 2014 es va produir una reducció en la xifra de demandants fins als 14.161 sol·licitants. "Això es deu, en part, a l'increment en les emigracions infermeres durant els anys previs", aclareix Galbany, que indica que amb tot, s'ha incrementat el nombre d'infermeres graduades en les universitats espanyoles, que han passat de 8.368 diplomades el 2006 a 11.700 graduades el 2014, la qual cosa "ha incrementat la pressió al mercat laboral".

Galbany assegura que " Espanya i Noruega són els països que millor formen les seves infermeres a Europa", però Noruega té una ràtio d'infermeres per cada 1.000 habitants prop de quatre vegades més alta que la d'Espanya. "El sistema sanitari espanyol no té la capacitat d'absorbir a les seves infermeres i aquestes acaben emigrant. Emigrar és bàsicament conseqüència de la precarietat laboral i repercuteix negativament en la qualitat de les atencions infermers al país d'origen, perquè incrementa la càrrega laboral, fet que suposa que les infermeres dediquin menys temps als seus pacients", conclou la professora. " Espanya necessita a les seves infermeres, ara i en el futur. Cuidem-les tant com elles ens cuiden", demana Galbany.