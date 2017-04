Els mossos investiguen si el joc de la 'balena blava' estaria darrera l'intent de suïcidi d'una adolescent

Es ven com un joc de proves i reptes durant 50 dies però acaba amb el suïcidi del protagonista. El fenomen de la 'Balena Blava', que va començar a l'Europa de l'Est i que ha triomfat també a l'Amèrica del Sud ha arribat també a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen si aquesta pràctica està darrera de l'intent de suïcidi d'una menor catalana, segons ha pogut confirmar l'ARA.

Es tracta d'una adolescent de 15 anys, que està ingressada en una unitat psiquiàtrica d'un hospital de l'àrea metropolitana per evitar que es tregui la vida com a conseqüència de l'experiència, segons ha avançat SER Catalunya. La noia, segons l'emissora, hauria contactat amb algú a través de les xarxes socials que l'hauria introduït en el grup. Durant tot aquest temps li haurien donat instruccions perquè anés superant diferents reptes: fer-se ferides al braç o anar a mirar a l'estació com passaven els trens. Havia d'enviar fotografies per demostrar que havia superat les proves i esborrar les converses. L'últim repte que li van proposar era llençar-se a les vies.

La BBC ja va informar de la detecció dels primers casos a Rússia. Segons la cadena britànica, en l'últim mig any s'haurien produït més d'un centenar de morts a tot el mon relacionades amb aquest cercle. En declaracions a El Món de RAC1, la coordinadora d'hospitalització de salut mental infantil i juvenil de l'Hospital Parc Taulí, Rebeca Garcia, ha explicat que el perfil dels joves a qui aconsegueixen captar aquest tipus de cercles són adolescents "amb baixa autoestima, que estan mancats de reconeixement social" i que, segons Garcia, busquen precisament "sentir-se part d'un grup" en aquestes xarxes. La metgessa ha recomanat als pares que "supervisin el contacte" dels fills amb les xarxes socials.