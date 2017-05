Els joves s'emborratxen el doble de sovint que fa vint anys

Els metges alerten que a Espanya "es beu massa" i que la freqüència de les borratxeres entre els joves s'ha duplicat els últims 20 anys, amb greus conseqüències per a la seva salut com ara embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual i accidents de trànsit mortals. Aquestes són, segons l'agència Efe, algunes de les principals conclusions dels experts que han passat per la ponència de la comissió mixta Congrés-Senat 'Menors sense alcohol', que té per objectiu fer un informe per orientar una futura llei sobre alcohol i menors, tal com va apuntar la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat.

La ponència estudia modificacions legals per reduir el consum d'alcohol entre els més joves, el 15% dels quals -entre 14 i 18 anys- s'emborratxen cada cap de setmana. Cada vegada es detecten més casos de comes etílics, alguns dels quals acaben en mort del menor. Davant d'això els experts suggereixen mesures com situar en els 18 anys l'edat mínima per consumir qualsevol mena de beguda alcohòlica.

El representant de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, amb seu a Barcelona, el doctor Joan Ramon Villalbí, ha explicat a la comissió que a Espanya encara "es beu massa" malgrat que "el consum per capita des dels anys 70 fins ara ha passat de 19 litres d'alcohol pur per habitant i any a 10 litres". Un dels punts més preocupants és el consum lúdic d'alcohol entre els més joves. "Les borratxeres s'han duplicat en els últims 20 anys" tot i que ha baixat la proporció d'adolescents que beuen, assegura.

"El sistema nerviós dels joves és molt sensible a l'alcohol, i el consum episòdic elevat (conegut en anglès com 'binge drinking') té conseqüències negatives per al funcionament i la maduració del cervell. A més, també s'associa a una incidència més gran de lesions, accidents i pràctiques sexuals de risc. Cal contrarestar la freqüent banalització del consum d'alcohol per part de moltes famílies i dels mateixos menors, endarrerir l'edat d'inici del consum i disminuir tant la freqüència com la intensitat d'aquests episodis", ha explicat Villalbí, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Per la seva banda, el doctor Rodrigo Córdoba, coordinador del Grup d'Educació Sanitària i Promoció de la Salut de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, recorda que el 30% dels menors de 14 a 18 anys s'han emborratxat en l'últim mes i que un 15% ho fan cada setmana. "Una noia de 15 anys que pesi 50 quilos pot morir amb la ingesta de mitja ampolla de vodka o ginebra consumida en una hora", alerta Córdoba.

Segons el doctor "endarrerir l'edat d'inici és fonamental". Recorda que actualment l'edat d'inici en el consum d'alcohol és de 14 anys, i afegeix que "els menors que beuen en aquesta edat tenen un 46% de probabilitats de tenir problemes relacionats amb l'alcohol al llarg de la seva vida". Es refereix a comes etílics, fracàs escolar, baralles, embarassos no desitjats, suïcidi, accidents de trànsit i malalties del fetge. "Si es comença a beure als 21 anys, aquesta probabilitat es redueix al 9%", afegeix.

Entre les mesures que recomanen els experts destaquen la prevenció en l'àmbit escolar, un augment del preu de l'alcohol -incloent-hi el vi- amb un impost especial -Espanya és un dels països més barats de la UE-, etiquetes amb advertències sanitàries, la reducció dels establiments de venda, la disminució fins a zero de la taxa d'alcoholèmia, un "acord social" per a l'inici del consum de begudes alcohòliques als 18 anys, la reducció de la publicitat i el patrocini i l'establiment de sancions econòmiques per al consum d'alcohol en la via pública.