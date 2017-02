Una jutge deixa a les portes del judici els activistes que van reocupar el Banc Expropiat

La jutge que investigava la reocupació de l'anomenat Banc Expropiat de Gràcia ha tancat el cas i ha deixat a les portes del judici les cinc persones que, suposadament, van tornar a entrar a l'antiga sucursal de Gràcia el 4 de juny passat. Dues de les activistes es van encadenar a uns bidons de ciment a l'interior del local. La magistrada tanca la investigació i demana a la fiscalia i les defenses que li diguin si volen anar a judici.

La instructora xifra els danys de la reocupació en més de 4.500 euros, sumant els desperfectes en les planxes metàl·liques que els activistes van foradar amb una serra radial per tornar a entrar al local (2.300 euros segons la jutge), els nous treballs de soldadura per precintar novament l'antiga oficina (1.300 euros) i els suposats danys a l'alarma (uns 850 euros), que segons la jutge el propietari té intenció "de reclamar".

El 4 de juny de l'any passat, el col·lectiu del Banc Expropiat va fer públic a les xarxes socials que havia tornat a entrar a l'antiga oficina bancaria d'on havien estat desallotjats per primera vegada el 23 de maig, entre aldarulls. Segons la jutge, la segona operació policial de desallotjament es va allargar "més de cinc hores" per les dificultats que van tenir els agents per extreure les activistes lligades a bidons sense lesionar-les, ja que elles "es van negar reiteradament a col·laborar".

Segons la jutge, les dues activistes s'havien encadenat amb un sistema de cadenes i mosquetons pel qual elles soles es podien "deslligar fàcilment" però que "dificultava" als agents rescatar-les sense la seva col·laboració. Les tasques es van allargar tant que la instructora assegura que els agents es van veure obligats a "interrompre-les" durant una estona "perquè els nivells d'oxigen a l'interior del local" havien caigut en picat. Entén que els policies van estar exposats a inhalar pols de ciment -les activistes portaven una màscara- i que a tres d'ells els van haver d'atendre per aquesta raó, tot i que "no presenten seqüeles-.

En el seu escrit, la jutge responsabilitza als cinc activistes d'un delicte d' usurpació lleu -castigat amb una multa d'entre tres a sis mesos- i només a les dues activistes que es van encadenar dins del local d'un altre delicte de resistència o desobediència als agents de l'autoritat -que pot comportar una condemna d'entre 3 mesos a un any de presó o bé una multa de sis a divuit mesos-.