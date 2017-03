La justícia anul·la la reducció de l’horari de les terrasses dels carrer Blai i Blesa

Les terrasses dels carrers Blai i Blesa podran tornar a obrir fins la 1 de la matinada els divendres i festius, en comptes de fer-ho a mitjanit. El jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona ha estimat el recurs del Gremi de Restauració de Barcelona contra l’ordenació singular de les terrasses d’aquests carrers impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. La sentència anul·la la decisió del govern de Colau i imposa al consistori les costes del procediment, d’aproximadament 2.000 euros. L’Ajuntament té ara quinze dies per recórrer la sentència.

Coneguda aquest dijous, la decisió del jutge permetrà restablir l’horari original de les terrasses a Blai i Blesa. Així, de diumenge a dijous, els locals podran obrir de 8 del matí a mitjanit; i divendres i vigílies de festiu, fins a la 1 de la matinada. Es posa fi d’aquesta forma a la reducció d’horari que estava en marxa des de febrer de 2016, i que obligava els restauradors d’aquests dos carrers a tancar a les 11 de la nit entre setmana i a les 12 els divendres o festius. A més, la sentència reconeix la possibilitat que els restauradors reclamin indemnitzacions a l’Ajuntament pels perjudicis causats un cop la resolució sigui ferma.

El portaveu del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha celebrat aquesta tarda la decisió del tribunal. "Ens ha salvat la temporada d’estiu als carrers Blai i Blessa", ha assegurat. Així mateix, ha afirmat que es tracta d’una "sentència dura que hauria de fer reflexionar a l’Ajuntament". "Ha quedat clar que el camí no és que els jutges intervinguin i restableixin la legalitat. El camí és parlar en confiança amb el sector i negociar solucions”, assevera. Ara per ara, el Gremi encara té dos recursos contenciosos més contra l’ordenació singular de terrasses que va impulsar Trias i que Colau ha mantingut. En concret, els restauradors han recorregut les ordenacions de la plaça de les Masadas a Sant Andreu i la de la Rambla del Poblenou. Pel que fa a la resolució dels carrers Blai i Blesa, Pallarols afirma que reclamaran indemnitzacions pels "greus danys" que ha causat la limitació horària, que el consistori va impulsar amb la justificació que evitaria molèsties als veïns.

Una ordenació il·legal

La sentència contra l’Ajuntament de Barcelona argumenta que la reducció de l’horari de les terrasses és il·legal perquè contradiu l’article 30 de l’ordenança municipal. Aquest article recull diversos supòsits pel qual els horaris de caràcter general es poden modificar, i el jutge deixa clar que en el cas del carrers Blai i Blesa "no es donen cap dels supòsits indicats". Aquests supòsits fan referència a circumstàncies com ara dates concretes o zones turístiques on, "per interès de la ciutat", s’hi poden fer canvis d’horaris si són a l’alça. Si són a la baixa, s’han de fer "local per local" amb documents "justificatius" que demostrin la necessitat de la reducció.

En aquest sentit, el jutge afirma que "les queixes dels veïns" no són suficients per castigar tots els locals, i renya l’Ajuntament per "forçar la interpretació de la norma a límits que superen amb molt la seva literalitat". Alhora, lamenta que s’hagi portat a tot un seguit de comerciants a una situació "absolutament equivalent" a la que correspondria "per la comissió d’una infracció de caràcter greu". Responsables de l’Ajuntament compareixeran demà per valorar la sentència.