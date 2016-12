El jutge del cas Nadia fixa una fiança d'1,2 milions per als pares

El jutjat número 1 de la Seu d'Urgell ha fixat una fiança solidària d'1.224.968,19 euros per als pares de Nadia Nerea, la nena malalta d' Organyà (Alt Urgell), acusats d'estafa per la presumpta utilització de la menor per aconseguir donatius. Segons ha informat el fiscal en cap de Lleida, Juan Boné, si els pares no abonen aquesta elevada quantitat es procedirà a l' embargament de béns de la parella.

Tot apunta que l'instructor ha fixat la fiança atenent al volum econòmic del presumpte frau perpetrat pels pares de la menor, que, segons els Mossos d'Esquadra, des del 2008 haurien recaptat 918.000 euros, dels quals en van gastar 600.000, i no precisament en tractaments mèdics per a la petita.

També el jutge instructor del cas ha confirmat en una interlocutòria la presó preventiva per al pare, Fernando Blanco, que es troba a la presó de Lleida des que el passat 9 de desembre fou detingut després d'intentar fugir a França i escapolir-se d'un control policial a la Cerdanya. L'instructor també ha confirmat amb una altra interlocutòria la suspensió de la pàtria potestat, que havia estat recorreguda pels pares de la nena per considerar-la desproporcionada en un cas d'estafa.