El TSJC acusa Patrícia Gomà d'irresponsable i de faltar al respecte als jutges

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès un comunicat i ha qualificat d'"esbiaixades" i "injustes" les declaracions del dilluns passat de la secretària de Relacions amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Patricia Gomà.

La representant de la Generalitat va afirmar ahir que els jutges "s'han acostumat a treballar menys" i va anunciar que havia demanat a la sala de govern del TSJC que doni instruccions per exigir una "productivitat mínima" a jutges i funcionaris.

El TSJC ha negat "enèrgicament" que Gomà els hagi demanat que remetin instruccions als jutges sobre la seva activitat. Ha lamentat que les seves valoracions "no es corresponen amb el que cal esperar d'una de les màximes responsables de la gestió política de les relacions amb l'administració de justícia".

També ha assegurat que "les valoracions de la senyora Gomà traslladen a l’opinió pública catalana una imatge acomodatícia i funcionarial de l'activitat judicial que de cap manera s’ajusta a la més evident realitat" i l'ha acusat d'"irresponsable".

Llegiu el comunicat del TSJC

Les quatre principals associacions judicials també han respost a Gomà i han negat que "hagin abaixat el ritme de treball". El Fòrum Judicial Independent, Francisco de Vitoria, Jutges per la Democràcia i Associació Professional de la Magistratura han acusat el departament de Justícia d'actuar de forma "deslleial" per "desacreditar-los" davant la societat catalana.

En el seu comunicat, les associacions sostenen que els jutges no només no han abaixat el ritme de treball, sinó que l'han mantingut "en condicions molt precàries, tant de mitjans materials com personals, de la dotació dels quals respon la Generalitat de Catalunya".

Per als jutges, les afirmacions de Patricia Gomà són "no només gratuïtes, sinó també infundades", així com "una nova mostra del seu patent desconeixement de les condicions reals" en les quals el col·lectiu desenvolupa la seva labor a Catalunya. En declaracions a l'ARA, Concepción Rodríguez González del Real va assegurar ahir que "la Generalitat no ha d'entrar a valorar si un jutge és molt o poc productiu", i va recordar que "la feina dels magistrats no és competència de la Generalitat".

Guerra de xifres

Les associacions de jutges recorden que l 'any 2016 el nombre d'assumptes ingressats als jutjats de Catalunya van augmentar i que, malgrat això, es va incrementar la taxa de resolucions. Segons dades estadístiques del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recollides al comunicat, l'any 2016 van comptabilitzar als jutjats i tribunals de Catalunya un total de 284.687 assumptes, enfront dels 266.798 ingressats l'any anterior. Segons els jutges, l'any 2016 es van resoldre un total de 277.564 casos, enfront dels 275.753 resolts el 2015.

Gomà va basar la seva opinió en dades del primer 'Informe sobre l'estat de l'administració de justícia a Catalunya', que indica que, tot i que la litigiositat a Catalunya ha baixat i s'ha augmentat el nombre de jutges, la productivitat dels magistrats és menor. Les dades de l'estudi, com les del comunicat dels jutges, provenen del CGPJ, però es combinen amb xifres del departament de Justícia i amb una enquesta a 70 advocats.

L'informe indica que el nombre de casos ingressats entre el 2014 i el 2015 van caure un 6% i que el nombre de jutges a Catalunya va passar de 793 a 865. Al mateix temps, indica l'informe, la ràtio d'assumptes resolts per cada jutge o magistrat hauria caigut un 25,8% en els darrers sis anys. L'informe citat per Gomà coincideix amb els jutges en assegurar que el nombre de casos resolts és més gran que el d'assumptes entrants, però afegeix que "això no es deu a un increment en l'eficiència de l'administració, sinó al fet que la caiguda en l'ingrés d’assumptes està sent més intensa que la caiguda en el nombre d’assumptes resolts".