Els legionaris tornen a la processó a Palafolls i renuncien a la desfilada de l'Hospitalet

La confraria Sant Lluís i Santa Maria de Palafolls ha tornat a convidar la Germandat dels Cavallers Legionaris de Barcelona, que per segon any consecutiu preveuen desfilar pels carrers del barri de Sant Lluís, aquest Dijous Sant. L'any passat aquesta processó ja va generar polèmica pel rebuig social que va generar i pel que fet es va acabar celebrant, tot i la prohibició explicita de l'Ajuntament. Igualment polèmica va ser la desfilada dels legionaris pels carrers de l' Hospitalet de Llobregat, que es va celebrar tot i el rebuig del consistori. En aquesta ocasió, han estat els mateixos legionaris els que no han sol·licitat desfilar a l'Hospitalet.

El patró major de la confraria Sant Lluís i Santa Maria de Palafolls i exregidor del PP –ara no adscrit–, Òscar Berman, ha defensat poder convidar els legionaris sense que això hagi de generar cap mena de polèmica. Berman ha assegurat a l'ACN que ha demanat formalment els permisos per poder celebrar la processó de Dijous Sant i ha afirmat que l'acte és plenament legal.

El programa complert de la processó de Sant Lluís preveu la desfilada dels legionaris, que portaran el Crist de la Bona Mort, acompanyats dels portants de la germandat local amb la Santíssima Mare dels Dolors. Davant la impossibilitat de fer servir l'església pel rebuig del mossèn de Palafolls, la processó sortirà des del carrer i farà un circuit circular pel barri.

L'Ajuntament de Palafolls encara no s'ha posicionat sobre aquesta qüestió, malgrat ja hi ha hagut reunions tant amb Berman per evitar una nova polèmica al voltant de la Setmana Santa. El govern municipal retreu a la confraria que no hagi comunicat de manera explícita la presència dels legionaris i Berman ha respòs que no està obligat a fer-ho.

D'altra banda, després de tres anys desfilant a l' Hospitalet de Llobregat, la Germandat dels Cavallers Legionaris de Barcelona no participarà aquest any en les processons de Setmana Santa de la segona ciutat de Catalunya, segons ha explicat a l'ACN el rector de la parròquia de la Immaculada Concepció, Custodio Ballester, encarregat d'organitzar les desfilades.

Ballester ha detallat que aquest la germandat no ha sol·licitat desfilar a l'Hospitalet perquè té un acte programat a Barcelona el pròxim 22 d'abril. Custodio Ballester també ha volgut deixar clar que per desfilar a les processons de Setmana Santa "no cal demanar permís a ningú" i que si aquest any els legionaris no ho fan és perquè no li ho han demanat.

L'any passat, després de dos anys consecutius de desfilades dels legionaris, el govern municipal va prohibir, sense èxit, la processó. Els legionaris van acabar sortint al carrer en forma de manifestació i acompanyats d'un miler de persones per protestar contra la prohibició i per denunciar la voluntat del consistori de "voler controlar la vida religiosa de l'Hospitalet".