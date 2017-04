Fer servir el mòbil durant l'embaràs augmenta el risc que els nens pateixin hiperactivitat i falta d'atenció

Les dones que durant l'embaràs fan servir de manera molt freqüent el telèfon mòbil augmenten el risc que els seus fills pateixin problemes de conducta com hiperactivitat i falta d'atenció. Aquesta és la conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) on s'han analitzat 83.884 parelles mare-fill, el nombre més gran de participants per a aquest tipus d'investigació fins ara, on hi han col·laborat dones i infants d'Espanya, Dinamarca, Corea, Holanda i Noruega. L'estudi demostra que les dones que durant l'embaràs no van fer servir el mòbil van tenir fills amb menys problemes generals de conducta, com hiperactivitat, falta d'atenció o dificultats emocionals.

La investigadora de ISGlobal i primera autora de l'estudi, Laura Birks, ha destacat que els resultats mostren "una evidència consistent del risc i problemes d'hiperactivitat i falta d'atenció per un ús mig alt del telèfon mòbil durant l'embaràs". De tots els nens analitzats, el 6,6% tenia dificultats de conducta, el 8,3% hiperactivitat i el 12% problemes emocionals.

La coordinadora de l'estudi, Martine Vrijheid, ha explicat que també "és necessari estudiar de quina manera afecta al fetus l' exposició a les radiofreqüències dels mòbils". També creu que és possible que les mares amb problemes d'hiperactivitat siguin més propenses a fer ús del telèfon i que això pugui tenir relació amb què la hiperactivitat s'hereti genèticament.