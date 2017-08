Anar a l’escola sense perills gràcies als veïns

Els pares de l’Àlex, un nen de sis anys veí de Vilassar de Mar, respiren més tranquils: des de fa uns mesos el camí que ha de fer el seu fill per anar a l’escola s’ha tornat més segur. Com els seus companys de classe, en època escolar l’Àlex es lleva cada dia abans de les nou per anar a l’escola, però hi va en cadira de rodes. Fins fa poc el trajecte no era senzill: la vorera era tan estreta que la cadira de rodes no hi cabia, així que no tenia cap més opció que anar-hi per carretera. Des de finals del curs passat l’Àlex té un camí adaptat i sense perills gràcies als vots dels veïns a través dels pressupostos participatius.

“Hi ha un punt molt perillós, la cruïlla de la Riera d’en Cintet amb el carrer Cristòfor Colom, on els cotxes giren bastant de pressa i no tenen angle de visió”, apunta el pare del nen, Albert Coma. La seva mare, Iolanda Gutiérrez, subratlla que la mesura “no només l’afecta a ell, sinó també als cotxets dels nadons”.

Des que l’Àlex va començar a anar a l’escola, els seus pares van sol·licitar a l’Ajuntament que es fessin obres per adaptar el camí. Però malgrat les promeses del consistori, el moment no arribava. “Feia dos anys que ho estàvem demanant, però els plans urbanístics sempre són molt lents, així que anava per llarg”, diu Gutiérrez.

Una mare de l’escola els va suggerir que proposessin la reforma als pressupostos participatius, perquè seria una via més ràpida. I no ho van dubtar. “Mai se’ns hauria acudit que una proposta urbanística pogués plantejar-se als pressupostos participatius”, reconeixia el pare de l’Àlex, però ho van provar.

Van redactar una instància amb l’ajuda de la resta de pares dels nens de la classe de l’Àlex, que s’hi han implicat molt, en què van desgranar les modificacions en el camí cap a l’escola: una vorera i passos de vianants més amples. L’Ajuntament de Vilassar de Mar va rebre 52 projectes dels ciutadans, entitats o partits polítics als pressupostos participatius. Una comissió −integrada per tots els grups municipals− en va triar 15 com a finalistes, que són els que es van sotmetre a votació pública. Finalment, van anar a votar 716 persones (el 4,2% de la població que podia fer-ho) i el projecte “El camí fàcil per anar a l’escola de l’Àlex” va resultar el més votat i un dels cinc que es van aprovar.

Dels 92.000 euros destinats als projectes dels pressupostos participatius, gairebé 48.000 van ser per eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha entre casa de l’Àlex i l’escola Vaixell Burriac. Més del doble dels recursos que es van destinar al segon projecte més votat.

En relació a això, la mare de l’Àlex explica que l’Ajuntament va fer molta difusió dels projectes que hi havia: “Sorties un diumenge i et trobaves paradetes on t’explicaven en què consistia cada un”, recorda. I el pare de l’Àlex afegeix que la gent que va votar s’ho havia estudiat força perquè calia anar a l’Ajuntament i esperar el torn: “D’onze a una hi havia molta cua, almenys de vint minuts”.