Els lladres del metro de Barcelona canvien el subsòl per les clientes de les botigues

Els lladres habituals del metro de Barcelona, assetjats pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i els vigilants privats, han començat a canviar de territori de caça. El Balanç de seguretat de Barcelona del 2016, que s'ha presentat aquest migdia, indica que han augmentat els furts -robatoris sense violència ni intimidació d'objectes per valor de menys de 400 euros- a la ciutat, però no al metro, on han caigut, sinó al carrer i a les botigues, sobretot en zones turístiques.

El comissari en cap a Barcelona dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha explicat que a principi de l'estiu van detectar "un canvi de metodologia" dels lladres. "Els delinqüents habituals que treballaven al metro han deixat d’actuar allà per anar al carrer, sobretot en botigues i centres comercials", ha explicat. Alguns tenen ordres d'allunyament del metro o estan pendents de sentència. "El delicte majoritàriament no es fa contra l’establiment, sinó sobre el client, i sobretot en botigues de sabates, bosses i roba de dona", ha afegit. Els furts, de fet, han augmentat un 4,68% -se n'han denunciat 102.666, uns 4.600 més que el 2015. Entre els objectes que es roben més sovint hi ha els telèfons mòbils, l'any passat se'n van robar 28.828, uns 3.300 més que el 2015.

L es denúncies de furts al metro han caigut un 4,37%, n'hi ha hagut 1.188 menys. Però al carrer, on se'n fan més (41,7%), han augmentat un 8,94% -3.517 més-, sobretot en zones comercials; i a l'interior de les botigues han crescut un 9,75% -2.585 més. Cal tenir en compte que els furts van caure un 20% del 2009 al 2013, inclosos, però que des del 2014 han augmentat en un 8,3% en total. Molinero ha explicat que, sense alleugerir la pressió al metro, estan adequant el patrullatge policial per respondre aquest canvi. Molinero també ha dit que pensen fer servir la mateixa estratègia que ha funcionat al metro amb els lladres habituals: demanaran odres d'allunyament de centres comercials, botigues concretes i fins i tot carrers sencers dels que robin habitualment en zones concretes. L'intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez, ha explicat que les detencions per aquesta mena de delictes han augmentat un 6% respecte l'any passat, en total se n'han fet 22.993.

Els furts són els gairebé únics delictes contra el patrimoni que han crescut durant el 2016. També hi ha hagut un 9,86% més d'estafes, però un dels delictes que va causar alarma el 2015 perquè estava augmentant, els robatoris amb força en domicili, han caigut un 17,33%, s'han denunciat uns 800 casos menys. En total se n'han denunciat 5.481 durant el 2016. Molinero també ha destacat que durant l'any passat a Barcelona hi van dormir deu milions de turistes coma mínim. Cal afegir-hi els visitants que s’estan a la costa o en una altra ciutat i hi han passat unes hores. Només el 0,33% va ser víctima d’algun delicte.