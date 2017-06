El Govern regularà les 'mares de dia' a Catalunya

Les mares de dia són una alternativa a l’escola bressol, professionals que tenen cura i ofereixen un projecte pedagògic per a infants de 0-3 anys. Hi ha 200 professionals que exerceixen a Catalunya agrupades a l'Associació de Mares de Dia i la Generalitat ha anunciat aquest dimarts que prepara una regulació d'aquesta activitat, que ha funcionat durant alguns anys en un "buit legal".

Les mares de dia treballen en llars de criança -sovint els seus propis domicilis- que atenen a un màxim de quatre nens. Els últim anys, ha crescut el nombre de famílies que s’han organitzat per escollir aquesta opció per als primers anys d’educació dels seus fills.

"Regulem el buit legal i professionalitzarem l'activitat des del punt de vista laboral com han fet els països avançats en polítiques d'infància", ha explicat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. La regulació obligarà, per exemple, a que les professionals tinguin una assegurança i ofereixin un projecte pedagògic a les famílies.

Des del punt de vista laboral, ha dit Bassa, les 'mares de dia' treballaran com a autònomes i la relació amb les famílies serà a través d'un contracte privat que especificarà les quantitats i els serveis prestats a les famílies. Es posarà en marxa un registre on hauran de figurar aquest tipus de llars en funcionament a Catalunya per tal de poder rebre les inspeccions de la Generalitat.

L'espai on es desenvolupi l'activitat pedagògica haurà de tenir unes dimensions mínimes -70 metres quadrats- i dues habitacions com a mínim per separar espais de joc i descans.

Bassa ha agraït la feina feta per les educadores professionals sense el paraigua legal fins ara i ha destacat que aquesta opció pedagògica pot ser molt útil a petits municipis on hi ha pocs nens i no poden tenir servei de guarderia.