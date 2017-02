Llibertat amb càrrecs per a l'amo de l'escopeta amb què es va cometre el crim dels agents rurals

El titular de l'arma amb què es va cometre el crim d'Aspa contra dos agents rurals ha declarat aquest dilluns davant del jutge que es va descuidar l'escopeta al vehicle de l'autor confés del doble homicidi. Tots dos havien anat junts a un vedat de caça, ha explicat l'home davant del jutge d'instrucció número 4 de Lleida.

Ha relatat que quan se'n va adonar, passada una mitja hora, el va trucar per telèfon diversos cops al i li va enviar missatges de Whatsapp per reclamar-li el retorn de l'escopeta, però el seu company no va accedir a aquest petició, segons ha dit.

Ha reconegut que no va pagar res a l'autor confés del crim després que aquest li cedís l'escopeta i que era coneixedor que el seu company no disposava de la llicència d'armes necessària per seguir-la tenint.

El caçador homicida: "M'he posat molt nerviós"

Segons l'advocat de les famílies dels dos agents rurals morts, Pau Simarro, la declaració del titular de l'arma ha estat "confusa" a l'hora d'explicar perquè va posar l'escopeta al seu nom –juntament amb altres dues armes- i ho ha atribuït a una voluntat "d'intentar encobrir" l'autor confés dels fets.

Després de declarar, el titular de l'arma ha quedat en llibertat amb càrrecs com a presumpte cooperador necessari en un delicte de tinença il·lícita d'armes. La Guàrdia Civil li ha imposat una sanció i li ha retirat totes les armes que tenia al seu nom.