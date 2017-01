En llibertat els dos detinguts a Madrid amb carregadors de Kalàixnikov

Després d'un mes d'investigació, el jutge de l' Audiència Nacional Santiago Pedraz assegura que la majoria d'indicis contra els dos joves detinguts a Madrid en possessió de carregadors de Kalàixnikov s'han "esvaït": no hi ha res que provi que fossin jihadistes, que els haguessin adoctrinat, que haguessin penjat vídeos a les xarxes socials, que tinguessin armes i ni tan sols que la munició que els van trobar fos seva. Així ho explica el jutge en el seu últim escrit, en què ordena deixar en llibertat els dos arrestats.

Segons l'escrit del jutge, la majoria d'aquesta informació l'havia proporcionat un confident. El magistrat, però, assegura que no s'ha trobat cap prova per corroborar-la: "No s'ha observat en cap moment que els investigats professin la ideologia jihadista. No hi ha cap dada que ho avali", diu el jutge, que desmunta, una per una, totes les pistes donades per aquest informador.

El magistrat admet que l'únic indici sobre el suposat adoctrinament dels detinguts és la informació "ideada" pel confident. Els vídeos que els van trobar són "inintel·ligibles" i no hi ha cap prova que els pengessin a les xarxes socials. Tampoc s'ha pogut corroborar que el Kalàixnikov que portaven a les imatges fos real. De fet, l'únic que els van trobar va ser carregadors, però tot i que els localitzessin a la seva parcel·la "s'ignora qui els va comprar i qui els hi va amagar, allà", diu el jutge.

Als dos suposats jihadistes els van arrestar a Madrid el 28 de desembre. L'endemà el jutge els va enviar a presó provisionalment, on han estat fins ara, que n'ha decretat la llibertat.