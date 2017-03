Una jutge deixa en llibertat el 'youtuber' que va humiliar un sensesostre però li imposa una fiança de 2.000 euros

Una jutge de Barcelona ha deixat en llibertat provisional el 'youtuber' investigat per humiliar un sensesostre donant-li unes galetes amb pasta de dents. El noi va gravar l'escena i la va penjar a les xarxes socials. La fiscalia havia demanat que el jove ingressés a la presó si no pagava una fiança de 6.000 euros, però finalment la magistrada ha optat per una quantitat més baixa. Sí que li retira el passaport i li prohibeix sortir de l'Estat tal i com demanava la fiscalia. A més l'obliga a comparèixer periòdicament als jutjats.

Al jove el continuaran investigant per un delicte contra la integritat moral. El noi, que fa servir el pseudònim ReSet, s'ha negat a declarar davant de la jutge, segons fonts judicials consultades per l'ARA. El youtuber té més d'un milió de seguidors i els seus vídeos acumulen uns deu milions de visites cada mes, que li donen rendiment econòmic a través de la publicitat.

La fiscalia havia demanat una ordre d'allunyament

Segons fonts properes a la investigació consultades per l'ARA, la fiscalia també havia demanat una ordre d'allunyament per prohibir que el noi s'acostés al sensesostre mentre estigués oberta la investigació.

Després de veure el vídeo penjat pel jove a les xarxes socials i alguns comentaris justificant-se, la Guàrdia Urbana va anar a buscar la víctima per oferir-li denunciar els fets. Mentre l'home explicava què li havia passat, el 'youtuber' va tornar a presentar-se al caixer amb un sac de dormir. Va dir als agents que volia passar la nit amb l'home per redimir-se i demanar-li perdó. En aquell moment els policies van identificar-lo i el van denunciar.

El jove ha retirat els vídeos i la plataforma YouTube també ha anul·lat els accessos a les còpies que hi havia disponibles. Tot i així la fiscalia estarà pendent que no es pugin noves reproduccions i si això passa en demanarà la retirada immediata.