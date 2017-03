Queden 600 abonats sense llum a la província de Lleida, segons Endesa

El nombre d' abonats de la demarcació de Lleida afectats per l'avaria elèctrica causada pel temporal d'aquest dissabte és d'uns 600, segons ha informat Endesa.

La companyia treballa amb la previsió que aquesta tarda l' avaria quedi completament resolta i no descarta posar més grups electrogens si convé. Segons Endesa, tots els afectats, a hores d'ara, són clients aïllats com masies o granges, i ja no hi ha cap nucli urbà sense llum.

Amb tot, casos com el de la població de Montoliu de Segarra, on hi ha una casa de colònies amb 90 nens que hi passen el cap de setmana, han motivat les queixes per la gestió de les avaries causades pel temporal que ha fet Endesa.

El president d'ERC a Ponent, Carles Comes, ha anunciat que aquest dilluns presentaran una queixa al departament d'Empresa i Coneixement per demanar que la Generalitat sancioni l'empresa per la gestió que ha fet de les incidències del temporal. A banda, faran arribar preguntes al Ministeri d'Indústria amb la mateixa intenció.

Segons Comes, les tempestes d'aigua i neu estaven anunciades i Endesa no va actuar amb prou anticipació i, a més, la gran quantitat de talls de llum registrats arreu del territori "demostra que hi ha una manca de manteniment de les línies elèctriques, que estan cada vegada més deixades".

Els talls van arribar a deixar sense llum més de 9.000 abonats de 22 municipis de les comarques de Lleida i ERC ha anunciat que presentarà una queixa a la Generalitat i al Ministeri d'Indústria.



La neu caiguda ahir a la zona va malmetre alguns cables que s'han hagut de reparar després d'inspeccionar-los amb un helicòpter. L'avaria més important va afectar un cable d'alta tensió a Ponts.