Llum verda definitiva a cobrir la Gran Via a L'Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat posa en marxa el seu pla per obrir la ciutat al riu amb el desenvolupament del Pla Director Urbanístic (PDU) Granvia-Llobregat, que ha rebut la llum verda definitiva. Es tracta d'una obra ambiciosa que ocuparà 105 hectàrees, un 8% de tot el terme municipal.

Els treballs preveuen cobrir uns 1.000 metres de l'avinguda de la Gran Via, així com la instal·lació d'empreses (principalment de l'àmbit de la salut) que crearan uns 20.000 nous llocs de treball, segons preveu l'Ajuntament. El PDU també inclou construcció d’habitatges – tot i que no s’ha concretat la xifra- i un gran parc de 30 hectàrees, el de Cal Trabal, que connectarà la ciutat amb el Llobregat.

Tot plegat, suposarà una inversió de 176 milions d’euros, uns diners que s’obtindran "dels aprofitaments urbanístics del sector amb l’aportació de privats", ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín. "Cap veí posarà un euro per finançar els projectes”, ha insistit.

El pla ha superat el darrer escull, l’aprovació per part de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya aquest divendres. Ho ha fet enmig de les crítiques per part de partits polítics de l’oposició a l’Ajuntament de l’Hospitalet –ERC, Canviem LH i la CUP- i entitats veïnals i socials com "No més blocs-Salvem LH".

Les entitats, de fet, estudien vies legals per poder aturar el projecte com la presentació de contenciosos administratius, d'una proposta de resolució en el Parlament de Catalunya per part de la CUP que el paralitzi o que es declari nul·la l’aprovació del Pla "per un defecte de forma", tal com defensa Canviem LH.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que el Govern ha actuat de manera correcta en tots els aspectes i ha destacat haver incorporat diverses de les al·legacions presentades: "Ens han permès millorar la proposta inicial".

El projecte estrella del pla, i que notaran tots aquells que entrin a Barcelona des de l’autovia de Castelldefels, la C-31, és el cobriment de la Gran Via entre el riu Llobregat i les vies del tren. La intenció és poder allargar la transformació d'aquesta via fins a la plaça Europa però per poder-ho fer cal que el ministeri de Foment soterri les vies de la línia de Vilanova. "Percebo un canvi d'actitud per part del ministeri sobre aquest projecte, el de Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat", ha tit Rull. L’actuació permetrà connectar a peu pla i sense obstacles els hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals.

Pol empresarial biotecnològic

En aquesta zona, la dels hospitals, és on es preveu que s'instal·lin empreses relacionades amb la salut, la biotecnologia i la investigació científica. També es vol atraure activitat econòmica al sector 3, el més petit en superfície i situat a tocar del terme municipal de Cornellà, entre la carretera del Mig i el carrer d’Arquímedes.

El Sector 2 del pla és el que ha provocat més oposició. En terrenys privats situats entre la Ronda Litoral, la C-32, el terme de Cornellà, el carrer d’Arquímedes, el centre transformador d’Endesa i la Feixa Llarga, es farà un parc de 30 hectàrees –tres més de les projectades inicialment- que permetrà connectar la ciutat amb el riu.

Les masies de Ca l’Esquerrer, Cal Trabal i Cal Masover Nou que es troben en aquest indret es rehabilitaran i es transformaran en equipaments municipals, se soterraran les línies d’alta tensió i es farà una nova xarxa de carrils bicis que complementarà la que ja hi ha ara. També hi haurà nous habitatges a tocar de la Gran Via i de l'hospital de Bellvitge.

Crítiques a un pla "especulatiu"

Els opositors al projecte consideren que en l’elaboració del pla "ha mancant voluntat de diàleg" i que "s’ha passat el rodet de la piconadora". En el cas de Cal Trabal, el portaveu d’ERC, Antoni Garcia, demana que aquests terrenys "on ara hi ha previst construir diferents torres d’edificis s’incorporin al Parc Agrari del Baix Llobregat"

La CUP considera que és "un atac irreversible al patrimoni agrícola, a l'activitat agrària, a les aus protegides i a l’equilibri ecològic del Delta del Llobregat", mentre que "No més blocs" ho qualifica de "macro projecte urbanístic especulatiu". L’alcaldessa considera que amb la construcció del parc “guanyem un espai marginal que el transformarem amb un pulmó verd de l’Àrea Metropolitana”. Marín també va anunciar que a partir de setembre es posarà en marxa un procés participatiu “perquè els veïns decideixin els usos del parc i de les masies”.