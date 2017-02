Llum verda a l'Agència Catalana del Medicament i l'Agència de Salut Pública de Catalunya

El conseller de Salut, Toni Comín, ha comparegut aquest dimarts a la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu per informar de dos acords de Govern en matèria de sanitat. S'han tramitat dues lleis que han de permetre disposar de dues agències: l' Agència de Salut Pública i l'Agència Catalana del Medicament. "Hem posat les bases per disposar de les estructures d'estat necessàries per al futur del país", ha dit Comín.

En el cas de l' Agència de Salut Pública, es tracta de recuperar-la com a organisme autònom, ja que el 2014 va perdre la seva personalitat jurídica pròpia i va quedar integrada dins la secretaria de Salut Pública. L'agència, a banda de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, s'enfronta a "reptes nous". "Necessitem una estructura professional capaç d'articular tota l'expertesa que cal, i ha de donar respostes àgils, ràpides i flexibles", ha dit Comín. El conseller ha destacat que les polítiques de salut pública necessiten adaptar-se "a la diversitat".

En el cas de l 'Agència Catalana del Medicament, s'integren en un sol ens totes les competències que avui ja té el Govern en aquesta matèria i que ara estan repartides en diferents serveis territorials i direccions. "Les seves funcions són fomentar l'ús racional dels medicaments, la implementació de polítiques de compra del medicament, facilitar i garantir l'accés als medicaments i ordenar la prestació farmacèutica, vetllar perquè la publicitat dels medicaments s'ajusti a criteris de veracitat i, finalment, té funcions d'inspecció i control de medicaments i productes sanitaris i cosmètics", ha explicat Comín, que ha destacat que el sector del medicament és un "sector que genera innovació i productivitat".