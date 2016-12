Una administració del Raval reparteix 40 milions del primer premi de la grossa de Nadal

El primer premi de la grossa de Nadal ha omplert de milions Madrid, però una petita part ha arribat de retruc a Barcelona. Una administració del barri del Raval ha repartit 40 milions d'euros del premi després de comprar deu sèries del número a l'administració madrilenya on s'ha venut la resta. Montesrrat Malagelada, propietària d'aquesta administració al número 65 del carrer del Carme, ha explicat a l'ARA que va comprar els 100 dècims del 66513 a preu de mercat a l'administració de Madrid com a deferència als seus clients. "No hi he guanyat res, perquè com que no en tinc la concessió per a mi no hi havia comissió, però com que els meus clients demanaven un 13 els el vaig buscar", ha dit.

Els 100 dècims s'han venut a finestreta, "sobretot a veïns del barri de tota la vida, han arreglat la vida a molta gent", explica, tot i que alguns també els han comprat passavolants que no coneix. Aquest matí Malagelada mateix s'ha dedicat a trucar alguns dels clients que coneix més per informar-los que els havia tocat. Quan ha tocat, la propietària d'entrada s'ha sorprès: "en 75 anys d'història al Raval no hem donat mai cap premi per Nadal i ho fem ara amb un número que no és meu, he pensat, però quan han començat a venir clients i ens hem abraçat... el que compta és que he repartit 40 milions d'euros a gent que realment ho necessitava molt".

Un dels premiats li ha explicat que gràcies a aquests diners la seva dona es podrà operar -no li ha concretat de què- i una dona gran li ha dit que ara "per fi podrà marxar del barri". "La gent gran s'ha acostumat a la falta de seguretat del barri", diu Malagelada, "però no a les dificultats d'accés a molts pisos sense ascensor". Creu que més d'un premiat d'edat avançada optarà per deixar el Raval.